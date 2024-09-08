Йоханнес Бо – на слова тренеров о неуверенности в его форме: «Не веду дневник и не приглашаю их в гости. Но они доверяют мне»

Тренеры сборной Норвегии заявили, что мало знают о тренировках Йоханнеса Бо

Сейчас норвежская команда готовится к сезону в Швейцарских Альпах. На сборе отсутствует Йоханнес Бо , который тренируется самостоятельно.

«Мы не совсем уверены, на каком он сейчас уровне. Приходится просто верить тому, что он рассказывает сам.

Думаю, зимой он будет силен, но пока у нас нет уверенности в его форме», – отметил тренер сборной Норвегии Эгиль Кристиансен .

«Оставлять его одного – в некотором смысле рискованно. Ему нужно хорошо поработать, и когда он вернется к нам, ему придется это продемонстрировать, чтобы перейти к дальнейшим шагам.

Какая у него форма? Именно это главный вопрос на данный момент. Йоханнес, Эгиль и я общались вместе – и мы спрашивали то же самое, что и вы сейчас. Когда он отсутствует на сборах, мы понятия не имеем о его состоянии.

Йоханнес должен приехать на летний чемпионат страны в Лиллехаммере (20-22 сентября – Sports) и показать, что его форма и уровень находятся на должном уровне.

В Норвегии много хороших биатлонистов, которые только и ждут, чтобы побороться за свое место. И если Йоханнес окажется не в форме, это может повлиять», – заявил другой тренер норвежских биатлонистов Зигфрид Мазе .

Сам Йоханнес также прокомментировал слова тренеров.

«При недостатке информации люди чувствуют себя неуверенно. А я не веду тренировочный дневник и не приглашаю тренеров в гости. Ситуация выглядит так, что в спорте на топ-уровне вы находитесь в плохой форме до тех пор, пока это не опровергнуто.

Скорее всего, на основании опыта они доверяют мне, что все пойдет как надо. Поэтому неопределенность [насчет формы] – это скорее напоминание о том, что мне придется доказать обратное», – сказал спортсмен.

Йоханнес – пятикратный олимпийский чемпион и 20-кратный чемпион мира по биатлону. Также он действующий победитель общего зачета Кубка мира.