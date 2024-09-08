Йоханнес Бо – на слова тренеров о неуверенности в его форме: «Не веду дневник и не приглашаю их в гости. Но они доверяют мне»
Сейчас норвежская команда готовится к сезону в Швейцарских Альпах. На сборе отсутствует Йоханнес Бо, который тренируется самостоятельно.
«Мы не совсем уверены, на каком он сейчас уровне. Приходится просто верить тому, что он рассказывает сам.
Думаю, зимой он будет силен, но пока у нас нет уверенности в его форме», – отметил тренер сборной Норвегии Эгиль Кристиансен.
«Оставлять его одного – в некотором смысле рискованно. Ему нужно хорошо поработать, и когда он вернется к нам, ему придется это продемонстрировать, чтобы перейти к дальнейшим шагам.
Какая у него форма? Именно это главный вопрос на данный момент. Йоханнес, Эгиль и я общались вместе – и мы спрашивали то же самое, что и вы сейчас. Когда он отсутствует на сборах, мы понятия не имеем о его состоянии.
Йоханнес должен приехать на летний чемпионат страны в Лиллехаммере (20-22 сентября – Sports) и показать, что его форма и уровень находятся на должном уровне.
В Норвегии много хороших биатлонистов, которые только и ждут, чтобы побороться за свое место. И если Йоханнес окажется не в форме, это может повлиять», – заявил другой тренер норвежских биатлонистов Зигфрид Мазе.
Сам Йоханнес также прокомментировал слова тренеров.
«При недостатке информации люди чувствуют себя неуверенно. А я не веду тренировочный дневник и не приглашаю тренеров в гости. Ситуация выглядит так, что в спорте на топ-уровне вы находитесь в плохой форме до тех пор, пока это не опровергнуто.
Скорее всего, на основании опыта они доверяют мне, что все пойдет как надо. Поэтому неопределенность [насчет формы] – это скорее напоминание о том, что мне придется доказать обратное», – сказал спортсмен.
Йоханнес – пятикратный олимпийский чемпион и 20-кратный чемпион мира по биатлону. Также он действующий победитель общего зачета Кубка мира.
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