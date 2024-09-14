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Кульгускин о тренировках с паралимпийцами: «Они очень сильно заряжены, очень сильно мотивированы. Ты видишь это и сам заряжаешься этими эмоциями»

Российский биатлонист Леонид Кульгускин рассказал о тренировках с паралимпийцами.

«Они ничем не отличаются, делают те же самые тренировки. Они очень сильно заряжены, очень сильно мотивированы.

Я вижу, как они трудятся, как они горят желанием. Ты видишь это и сам заряжаешься этими эмоциями», — сказал спортсмен. 

Кульгускину 19 лет, на летнем чемпионате России по биатлону в Красноярске он занял третье место в индивидуальной гонке и финишировал пятым в спринте. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
logoсборная России
logoМатч ТВ
Леонид Кульгускин
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