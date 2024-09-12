Александр Поварницын: «Надеялся, что Кульгускин выиграет у меня. Нравится, когда в биатлон приходит такая молодежь»

Александр Поварницын надеялся, что Кульгускин обыграет его в индивидуальной гонке.

Поварницын с тремя промахами завоевал серебро, Кульгускин с чистой стрельбой – бронзу.

– Главным героем гонки стал 19‑летний Леонид Кульгускин. Что можешь о его результате сказать? Обращал ли раньше на него внимание?

– В начале прошлого сезона на вкатке в Тюмени у нас была тренировка с ним. Он делал мощностные ускорения со мной и Антоном Бабиковым. И мы тогда были очень поражены его скоростью, он нас просто там в грязь втоптал, ха-ха.

И стрелял тогда он хорошо, а мы там мазали. Он стрелял дольше, это в силу того, что он еще более молодой спортсмен, у них не так сильно это наработано. Но стрелял он качественно.

Мне нравится, когда приходит вот такая молодежь. Никто их не тащит, они сами берут и о себе заявляют. Без всяких подачек сверху. Когда‑то и мы такими были, нас никто в команду не тащил, никого ради нас из команды не убирал.

– С какими мыслями смотрел его финиш? Все-таки он мог сдвинуть тебя на третье место.

– Если честно, я надеялся, что он у меня выиграет. Я понимал, что первую часть дистанции, до последнего подъема, скорее всего, он мне проиграет и проиграет сильно, потому что там я очень сильно отработал.

Я видел по трансляции, как он бежал в последний подъем, и мне казалось, что он наконец‑то включился и должен мне еще чуть‑чуть привезти, но, видимо, у него это не получилось, – сказал биатлонист.