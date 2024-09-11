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Виктория Сливко: «Не очень уважаю роллеры из-за спусков. Мне нравится больше основной сезон, чем летний»

Биатлонистка Виктория Сливко рассказала, как воспринимает летние старты.

С 12 по 15 сентября в Красноярске пройдет чемпионат России по летнему биатлону.

– Мы пока не приняли окончательное решение с тренером, что я бегу, а что нет. Но есть такая вероятность, что одну из гонок я пропущу. Потому что сейчас мое состояние не идеальное. В такой ситуации окажется неправильным пробежать все гонки.

Но если буду хорошо себя чувствовать, может быть, и приму участие во всем, рассматривая эти старты преимущественно как часть подготовки к зимнему сезону. Просто пройти в хорошем темпе и качественно выполнить свою работу на рубеже – вот и все.

– Вы сами явно не сторонница пропусков стартов...

– Конечно, это же гонки! Не люблю их пропускать. Для меня это всегда так болезненно. Считаю, если здорова, у меня ничего не болит и могу выйти на старт, то я должна это делать. Потому что ради участия в гонках, собственно, я так много тренируюсь. Но иногда просто вынуждены размышлять с тренером, что можно что-то пропустить... <...>

– Сливко на роллерах голодна до наград также, как и Сливко на лыжах?

– Нынешние гонки, это, конечно, больше подготовка к основной части сезона. Но всегда хочется побеждать и завоевывать медали вне зависимости от того, лыжи это или роллеры.

В прошлом году получился такой очень удачный летний сезон. Почти в каждой гонке были медали. Я высокую планочку подняла, с которой в этом сезоне, к сожалению, мне уже будет невозможно справиться. Сделаю выводы и буду идти дальше – к зиме.

– Вам самой доставляет удовольствие соревноваться сейчас без всего этого зимнего обмундирования?

– Я не очень уважаю роллеры из-за спусков, ха-ха. Люблю зимой бегать. Мне нравится больше основной сезон, чем летний. Но без последнего нам тоже никуда. Нужно очень много работать летом, чтобы выступать хорошо зимой, – сказала Сливко.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Тюменская арена
logoсборная России жен
летний биатлон
чемпионат России по летнему биатлону
logoВиктория Сливко
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