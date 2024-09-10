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Латыпов, Серохвостов и Халили пропустят чемпионат России по летнему биатлону в Красноярске

Латыпов, Серохвостов и Халили пропустят чемпионат России по летнему биатлону

Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов и Карим Халили не выступят на чемпионате России по летнему биатлону в Красноярске.

«Лидер российского биатлона Латыпов больше не выступит в Красноярске после неудачного старта на Кубке Содружества, где у него были проблемы с винтовкой. Как выяснилось, он поменял себе ложе, немного что‑то переделал, в нем что‑то сломалось. Стрелялось ему гораздо тяжелее, чем все ожидали. В итоге 17 промахов за три гонки. 

Латыпов улетел сегодня рано утром из Красноярска, на чемпионате России он не выступит, как и Серохвостов, который изначально выступал с проблемами со здоровьем. Он уехал домой восстанавливаться. Халили, кстати, тоже улетел», – сообщил корреспондент «Матч ТВ» Дмитрий Занин.

Соревнования пройдут с 12 по 15 сентября.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoсборная России
чемпионат России по летнему биатлону
logoЭдуард Латыпов
logoМатч ТВ
logoКарим Халили
logoДаниил Серохвостов
Дмитрий Занин
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