Михаил Шашилов: «Наталия Шевченко – такой человек, что характер не позволяет ей пропускать старты, хотя ей предлагали»

Михаил Шашилов рассказал о сложностях на этапе Кубка Содружества в Красноярске

«Мы приехали в Красноярск с листа, поэтому сыграла роль временная акклиматизация, но я знал, на что шел, и результатами в принципе доволен. Тренировочный план выполняется, все рабочие моменты решаются. Некомфортно было выступать на скользком асфальте, где люди все время страховались. Не все гоняются со спусков, сломя голову.

Организация была изумительная, только погода подвела. В гонке накрыл эффект спуска со среднегорья на пятый-шестой день спуска с высоты, но в целом все нормально. На чемпионате России будем уже выступать легче, сделаем акценты на отдельные гонки, но в плане здоровья, думаю, все будет хорошо», – сказал тренер российских биатлонисток.

«Что касается наших молодых спортсменок, Юля Шеллер неплохо выступила, а Кира Дюжева хорошо себя пока проявляет только на тренировках. Она даже один раз выиграла стрелковую тренировку, но, видимо, здесь сказались родные стены и семья. Ей слишком хотелось себя показать. Это мы спустим на тормозах, а на чемпионате России спросим.

Аня Грухвина добавляет по чуть-чуть. Не знаю, почему она не идет. Будем стараться, разговаривать, но раз мы решили, что лыжники сборной команды должны как минимум два сезона попробовать себя, надо дать шанс. Это же не последний такой проект. Нам выгодно брать лыжников, а чтобы спортсмены переходили, они должны знать, что два года с ними будут работать. Зима покажет.

Наталия Шевченко – такой человек, что характер не позволяет ей пропускать старты, хотя ей предлагали. Она ответила, что надо тренироваться. В Минске несколько переболели понемногу, в том числе и она. Ее прихватило в Сочи последней, где она пропустила четыре-пять тренировочных дней. Кашляла, были сопли, но дай Бог летом переболеть, чтобы зимой все было хорошо», – добавил Шашилов .