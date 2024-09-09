  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Михаил Шашилов: «Наталия Шевченко – такой человек, что характер не позволяет ей пропускать старты, хотя ей предлагали»
1

Михаил Шашилов: «Наталия Шевченко – такой человек, что характер не позволяет ей пропускать старты, хотя ей предлагали»

Михаил Шашилов рассказал о сложностях на этапе Кубка Содружества в Красноярске

«Мы приехали в Красноярск с листа, поэтому сыграла роль временная акклиматизация, но я знал, на что шел, и результатами в принципе доволен. Тренировочный план выполняется, все рабочие моменты решаются. Некомфортно было выступать на скользком асфальте, где люди все время страховались. Не все гоняются со спусков, сломя голову.

Организация была изумительная, только погода подвела. В гонке накрыл эффект спуска со среднегорья на пятый-шестой день спуска с высоты, но в целом все нормально. На чемпионате России будем уже выступать легче, сделаем акценты на отдельные гонки, но в плане здоровья, думаю, все будет хорошо», – сказал тренер российских биатлонисток.

«Что касается наших молодых спортсменок, Юля Шеллер неплохо выступила, а Кира Дюжева хорошо себя пока проявляет только на тренировках. Она даже один раз выиграла стрелковую тренировку, но, видимо, здесь сказались родные стены и семья. Ей слишком хотелось себя показать. Это мы спустим на тормозах, а на чемпионате России спросим.

Аня Грухвина добавляет по чуть-чуть. Не знаю, почему она не идет. Будем стараться, разговаривать, но раз мы решили, что лыжники сборной команды должны как минимум два сезона попробовать себя, надо дать шанс. Это же не последний такой проект. Нам выгодно брать лыжников, а чтобы спортсмены переходили, они должны знать, что два года с ними будут работать. Зима покажет.

Наталия Шевченко – такой человек, что характер не позволяет ей пропускать старты, хотя ей предлагали. Она ответила, что надо тренироваться. В Минске несколько переболели понемногу, в том числе и она. Ее прихватило в Сочи последней, где она пропустила четыре-пять тренировочных дней. Кашляла, были сопли, но дай Бог летом переболеть, чтобы зимой все было хорошо», – добавил Шашилов.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Vprognoze.ru
logoсборная России жен
logoМихаил Шашилов
logoАнна Грухвина
logoНаталия Шевченко (Мекрюкова)
Кира Дюжева
logoКубок Содружества
Юлия Шеллер
Рекомендуем
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
⚡ Кубок Содружества. Анастасия Шевченко выиграла гонку преследования, Халили – 2-я, Дербушева – 3-я
267 сентября, 06:32
Анастасия Шевченко: «Я пробежала на все сто. В Сочи мы с Наталией переболели в самом конце сборов, поэтому разгоняться было очень тяжело»
16 сентября, 07:45
⚡ Халили выиграла спринт на Кубке Содружества, Анастасия Шевченко и Дербушева разделили второе место
576 сентября, 06:55
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
CAS отклонил апелляции по допинговым делам Слепцовой и Устюгова
11сегодня, 13:39
Виктория Сливко: «Я очень сильно болела. Болезнь выбила меня и опустила на тот уровень, когда я начинала тренироваться в мае»
сегодня, 13:24
Анастасия Халили об этапе Кубка Содружества в Красноярске: «Довольна результатом, но над стрельбой надо еще поработать»
сегодня, 13:14
Расписание трансляций чемпионата России по летнему биатлону в Красноярске
сегодня, 09:52
Ольга Зайцева и Ирина Слуцкая избраны депутатами Мосгордумы
93сегодня, 09:28
Календарь российских турниров по биатлону сезона-2024/25: три подряд старта в Хантах, этап в Демино, финал Кубка России в Златоусте
34сегодня, 06:00
Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2024/25
26сегодня, 06:00
Поварницын после 4-го места в масс-старте: «Не до конца понимаю свои силы. Основной акцент мы сделаем на зиму»
1вчера, 20:46
Кубок Содружества. Общий зачет. Анастасия Халили лидирует, Дербушева – 2-я, Сливко – 4-я, Казакевич – 5-я, Резцова – 7-я, Смольская – 10-я
2вчера, 20:32
Кубок Содружества. Общий зачет. Смольский лидирует, Бажин – 2-й, Халили – 3-й, Бабиков – 5-й, Латыпов – 13-й
2вчера, 20:24
Ко всем новостям
Последние новости
Календарь Кубка IBU по биатлону сезона-2024/25
4сегодня, 06:00
Чемпионат мира по летнему биатлону-2024. Юниоры. Мандзын и Димитрова выиграли гонки преследования, Герхардсен и Христова – 2-е
25 августа, 14:10
Трехкратный чемпион мира по биатлону Александр Ушаков ушел из жизни в возрасте 76 лет
14 августа, 13:06
Дмитрий Васильев: «Томасу Баху нужно уйти в отставку. За то, что он натворил в годы своего правления, его еще долго будут проклинать»
21 июля, 12:40
«Теперь я многодетная мама, даже не верю своему счастью». У Маргариты Васильевой родился третий ребенок
28 июня, 19:12Фото
Биатлонистки Казакевич и Сола посетили матч Беларусь – Россия
48 июня, 05:57Фото
Павел Ростовцев: «Пришли к тому, что нет смысла финансировать взрослых биатлонистов, находящихся по уровню в середине второго десятка»
1219 апреля, 18:54
Майгуров об арене в Костомукше: «Руководство Карелии хочет развивать этот лыжно-биатлонный комплекс, проводить здесь крупные соревнованияа»
29 апреля, 16:58
Грухвина о марафоне в Увате: «Все должно пройти ровно, потому со старта никто сильнее бежать не будет из‑за тяжелого состояния трассы»
3 апреля, 20:18
Джакомель и Эльвира Оберг победили в молодежном зачете Кубка мира сезона-2023/24
117 марта, 22:59