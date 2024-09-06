Анастасия Шевченко: «Я пробежала на все сто. В Сочи мы с Наталией переболели в самом конце сборов, поэтому разгоняться было очень тяжело»
Анастасия Шевченко рассказала о болезни перед Кубком Содружества в Красноярске
Сегодня Шевченко заняла второе место в спринте.
«Я пробежала на все сто, в Сочи мы с Наталией переболели в самом конце сборов, поэтому разгоняться было очень тяжело. Надеюсь, что меня спасла стрельба.
Шашилов знает, какой у меня характер и сила воли, что я могу и со сломанной ногой бегать. Когда на третий день у меня спала температура, я сказала, что пойду на тренировку готовиться, Шашилов махнул рукой и сказал «ладно».
Есть ли силы на другие гонки? Из гонки в гонку будет тяжело всем, потому что это потраченные силы, все в равных условиях, а дальше посмотрим», – сказала Шевченко.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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