CAS проведет слушания по делу Евгения Устюгова против IBU 13 июля

Теги сборная России допинг IBU CAS Евгений Устюгов Биатлон

13 июля в CAS пройдут слушания по делу российского биатлониста Евгения Устюгова против IBU.

Об этом сообщает пресс-служба Спортивного арбитражного суда (CAS). 

В 2020 году Международный союз биатлонистов (IBU) объявил о дисквалификации Устюгова за допинг. 

Россиянин был признан виновным в употреблении оксандролона и дисквалифицирован с 13 февраля 2020-го. Аннулированы все результаты спортсмена с 27 августа 2013-го и до конца карьеры – весны 2014 года. 

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