В CAS завершились слушания по апелляциям Светланы Слепцовой и Евгения Устюгова

31 августа и 1 сентября в Спортивном арбитражном суде (CAS) прошли слушания по допинговым делам бывших российских биатлонистов Светланы Слепцовой и .

«Слушания по делу против Международного союза биатлонистов ( ) состоялись 31 августа, слушания по делу Евгения Устюгова против IBU – сегодня, они завершились совсем недавно. Арбитры, которые ведут эти дела, теперь обсудят и подготовят арбитражные решения по каждому делу», – сообщили в .

В арбитражном суде отметили, что сейчас «невозможно сообщить, когда решения будут доведены до сведения сторон».

IBU объявил о дисквалификации Устюгова и Слепцовой в феврале 2020 года.

Олимпийская чемпионка и чемпионка мира Слепцова была дисквалифицирована за использование остарина на 2 года с 11 февраля 2020-го, аннулированы все ее результаты в сезоне-2013/14.

Двукратный олимпийский чемпион Устюгов был признан виновным в употреблении оксандролона и дисквалифицирован с 13 февраля 2020-го. Аннулированы все результаты спортсмена с 27 августа 2013-го и до конца карьеры – весны 2014 года.

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