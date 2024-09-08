Падин о стрельбе российских биатлонисток: «Уровень подготовки пока снизился. Надо обратить особое внимание и посвятить ей оставшееся время до зимы»

Тренер сборной России заявил о снижении уровня стрельбы у биатлонисток

Сегодня на этапе Альфа‑Банк Кубка Содружества в Красноярске прошел масс-старт, где ни одна из спортсменок не отстреляла без ошибок.

– Сегодня ни одной из биатлонисток не удалось пройти четыре рубежа без промахов. С чем это связано?

– Прежде всего, это летние старты. Летом сложнее стрелять, чем зимой. Зимой положение устойчивое, и интенсивность чуть‑чуть поменьше. Плюс еще гонка с массовым стартом – не будем говорить, что это сложные условия, но не совсем простые. Это сырой асфальт, пасмурная погода и, конечно, конкурентная борьба. Поэтому на часть промахов повлияла нервозность обстановки.

То, что нет ни одного нуля, наверное, говорит о том, что уровень стрелковой подготовки пока снизился, есть маленькая тенденция на снижение. Поэтому на стрельбу надо будет обратить особое внимание и посвятить ей оставшееся время до зимы, чтобы исправить этот компонент.

– А с чем связана эта тенденция на снижение?

– Факторов много. За всех спортсменов трудно сказать, но есть категория людей, у которых наступает утомление от стрелковой подготовки, нужен какой‑то легкий перерыв. Влияет очень громадная ответственность, когда у спортсменов есть гипермотивация, они настраиваются и ошибаются. Влияет на стрельбу и неуверенность в себе, когда появляется легкий страх.

Когда спортсмены в неплохой спортивной форме, у них появляется небольшая неуверенность в себе, и они, как правило, боятся выстрела, есть легкий испуг. Не скажу за всех, но такие нюансы бывают, и они приводят не к таким результатам, которые хотелось бы видеть, – сказал тренер сборной России по биатлону Андрей Падин .