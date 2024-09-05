Александр Пак: «Основная проблема проведения зимних соревнований в Красноярске – логистика»
С 6 по 8 сентября в Красноярске пройдет этап Кубка Содружества, с 12 по 15 сентября – летний чемпионат России.
«Зимние соревнования здесь проводятся, но это старты биатлонистов младшего возраста.
Основная проблема проведения зимних соревнований в Красноярске – логистика. У нас соревнования практически каждую неделю, и сложно из какого‑то города Западной Сибири или Урала переместиться мгновенно всем вместе в Красноярск. Особенно учитывая то, что прямых рейсов практически нигде нет, есть только через Москву.
Под «переместиться всем» я имею в виду не только спортсменов и тренеров, но и коллектив «Матч ТВ» – это 80-90 человек, которые тоже ездят на машинах, и мы все считаем, что мы один большой совместный коллектив – это 400-450 человек. Если проводить соревнования каждую неделю, мы сюда физически не успеваем и не можем приехать.
Но опыт проведения этих соревнований дает плюс на чашу весов. Основное условие – это логистика. Один из этапов, которые идут друг за другом, здесь сложно провести, но чемпионат России или какой‑то этап чемпионата России, где перед стартом есть неделя и после старта есть неделя, – с удовольствием.
Не будем говорить, что здесь останется только летний биатлон. Мы именно поэтому сейчас проводим здесь старты, именно поэтому выдвигаем требования по количеству раздевалок и вакс‑кабин, чтобы зимой провести здесь старты», – сказал исполнительный директор СБР Александр Пак.
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