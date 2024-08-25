Ростовцев о гонках в летнем биатлоне: «Старты дают возможность попасть в сборную, куда все двери открыты»

Павел Ростовцев объяснил важность соревнований по летнему биатлону

С 6 по 8 сентября в Красноярске пройдет первый этап Кубка Содружества, а с 12 по 15 сентября там же состоится летний чемпионат России. Спортсмены пробегут гонки на лыжероллерах.

«Старты будут иметь большое спортивное значение. Летние старты Кубка Содружества идут в его общий зачет. В этом году у нас шесть этапов, один из них в Красноярске. Пропустив один этап, потом будет очень сложно наверстать упущенное.

Летний чемпионат России – контрольная точка, что же натренировали наши региональные команды и расширенный состав сборной, в который входят и молодые спортсмены, готовящиеся к следующему олимпийскому циклу.

Для них свои задачи. Интересно посмотреть, насколько они конкурентоспособны с лидерами российского и белорусского биатлона, в какой форме находятся наши лидеры. В Красноярске очень непростое стрельбище, где часто играет ветер, непростой подход на рубеж, поэтому стрелковый компонент будет играть большое значение.

Это срез двух третей подготовительного периода. После Красноярска будет маленький отдых, а потом группа Каминского будет вставать на снег на Алдане, группа Башкирова будет тренироваться в Токсово для специальной подготовки. У женщин другая концепция, но в целом это будет завершающий этап подготовки.

Результаты в Красноярске будут иметь значение, как построить последние два месяца. Летние старты дают возможность попасть в сборную, куда все двери открыты. В прошлом году победитель индивидуальной гонки Кирилл Стрельцов выступал в составе сборной на Кубке Содружества», – сказал вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Ростовцев .