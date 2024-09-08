Круглов о травме Логинова: «Думаю, это повлияет только на подготовительный период. Ничего критичного в этом нет»

Николай Круглов считает, что Александр Логинов восстановится от травмы к зиме

Логинов сломал руку после падения на тренировке.

— Александр Логинов недавно получил травму руки на сборах. Может ли она повлиять на его дальнейшее выступление?

— Я думаю, что это повлияет исключительно на подготовительный период. Тут от Саши зависит, насколько он мотивирован, чтобы выступать на всероссийском уровне и насколько быстро он восстановится.

Если будет желание, то восстановиться после перелома можно буквально за месяц‑полтора. Это я знаю по собственному примеру. Ничего критичного в этом нет, через месяц еще даже зимний сезон не начнется, – рассказал Круглов .