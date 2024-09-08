Круглов о травме Логинова: «Думаю, это повлияет только на подготовительный период. Ничего критичного в этом нет»
Николай Круглов считает, что Александр Логинов восстановится от травмы к зиме
Логинов сломал руку после падения на тренировке.
— Александр Логинов недавно получил травму руки на сборах. Может ли она повлиять на его дальнейшее выступление?
— Я думаю, что это повлияет исключительно на подготовительный период. Тут от Саши зависит, насколько он мотивирован, чтобы выступать на всероссийском уровне и насколько быстро он восстановится.
Если будет желание, то восстановиться после перелома можно буквально за месяц‑полтора. Это я знаю по собственному примеру. Ничего критичного в этом нет, через месяц еще даже зимний сезон не начнется, – рассказал Круглов.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
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