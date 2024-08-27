Юрий Каминский: «Мы готовы были взять Логинова в команду, но он сам отказался. Наверное, ему и Бабикову хочется побольше свободы»

Каминский объяснил отсутствие Логинова и Бабикова в сборной России

Александр Логинов и Антон Бабиков – чемпионы мира по биатлону. Они готовятся к сезону самостоятельно, вне национальной команды.

– Почему в сборной не нашлось места нашим «золотым аксакалам»? Самые титулованные и самые опытные – они бы могли помочь молодым развиваться, даже по прошлогодним результатам они не уступают молодым.

– Если говорить о критериях, то Антон как раз критерии для попадания в основной состав не выполнил. В рейтинге он был далековато, в общем. И в рейтинге Спартакиады, и чемпионат – наверное, еще дальше. Что касается Логинова, то мы готовы были взять в команду, но здесь Александр сам отказался. Предложение ему было сделано.

Но, на самом-то деле, если глубоко смотреть, мы могли бы взять и Бабикова в команду. Опять же, если бы он проявлял интерес какой-то. Скажем, на помощь тренеру в стрелковой части, чтобы он помогал молодым спортсменам.

Им (Логинову и Бабикову) хочется сейчас, наверное, побольше свободы. Тренироваться так, как они видят тренировочный процесс, – сказал тренер сборной России Каминский .