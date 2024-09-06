Логинов о травме: «Внутри пластина, мне сказали, что она на всю жизнь. Оснований ее вытаскивать вроде нет, мешать она не будет»
Российский биатлонист Александр Логинов рассказал о травме
Логинов упал во время сбора в Сочи в августе и сломал руку.
«Я в сейчас в гипсе, стрелять в ближайшие 7-8 недель, конечно же, не смогу. Но выполнять нагрузку буквально через две недели уже буду, через 4-5 недель у меня будет возможность снять гипс, приобрести лангетку. С ней будет намного комфортнее.
Планирую приехать на первый снег в Тюмень и готовиться к сезону. Но загадывать не буду. И какие-то авансы для себя, что буду выступать обязательно эти старты – нет, так сказать тяжело. Внутри пластина, мне сказали, что она на всю жизнь. Оснований ее вытаскивать вроде нет, мешать она не будет. Я надеюсь, все восстановится, срастется, и буду вспоминать об этом с улыбкой», – рассказал Логинов в эфире «Матч ТВ».
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Sports
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