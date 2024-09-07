Наталия Шевченко об операции по коррекции зрения: «Раньше в линзах глаз концентрировался только на мишени, а сейчас на всем подряд»

Наталия Шевченко рассказала об ощущениях после операции по коррекции зрения

«Потихоньку прихожу в себя, плюс еще летом пропустила много из‑за операции на глаза. У меня просто был небольшой «минус», была коррекция зрения. Это стандартная операция, ничего такого сложного. Пришлось пропустить май и июнь.

Первый месяц выпал из‑за подготовки к операции, нужно было сдавать много анализов, не тренироваться, ходить без линз и без очков минимум две недели. После операции месяц нельзя было давать себе никакой нагрузки. Сейчас глаз‑алмаз.

Но скажу, что пока глаза адаптируются к новому восприятию. Это совсем другое, линзы все равно дискомфортны, каждое утро ты их надеваешь, каждый вечер – снимаешь. Они пересыхают и так далее. В плане комфорта сейчас намного лучше.

В стрельбе потихоньку адаптируюсь. Раньше в линзах глаз концентрировался только на мишени, грубо говоря, а сейчас на всем подряд. Нужно время, чтобы адаптироваться», – сказала биатлонистка.