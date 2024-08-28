Наталья Гербулова будет выступать под фамилией Дуркина

Наталья Гербулова на соревнованиях будет выступать под фамилией Дуркина

Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России. В апреле биатлонистка вышла замуж за сервисмена Михаила Дуркина. Также фамилию сменила Анастасия Гореева, которая вышла замуж за Карима Халили. Екатерина Носкова будет выступать под девичьей фамилией Мошкова из-за развода с мужем.