Наталья Гербулова будет выступать под фамилией Дуркина
Наталья Гербулова на соревнованиях будет выступать под фамилией Дуркина
Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.
В апреле биатлонистка вышла замуж за сервисмена Михаила Дуркина.
Также фамилию сменила Анастасия Гореева, которая вышла замуж за Карима Халили.
Екатерина Носкова будет выступать под девичьей фамилией Мошкова из-за развода с мужем.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: СБР
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