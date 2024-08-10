Тихонов о россиянах на Олимпиаде-2024: «Поехали и просто поприсутствовали. Кто они теперь?»

Теги Александр Тихонов МОК Олимпийская сборная России World Athletics (IAAF) Себастьян Коу Томас Бах Олимпиада-2024 Р-Спорт Биатлон

Александр Тихонов оценил выступление россиян на Олимпиаде-2024 в Париже.

Участие в Играх приняли 15 российских спортсменов в нейтральном статусе. Единственную медаль завоевали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, ставшие серебряными призерами в парном разряде.

«Сами спортсмены должны были подумать, зная в своих видах спорта, кто их соперники. Смогут они добиться чего-то или нет. Поехали и просто поприсутствовали. Кто они теперь?

Я был не против того, чтобы исполнилась мечта каждого спортсмена, чтобы они приняли участие в Олимпийских играх, но все-таки надо трезво оценивать свои силы. Поехали и приехали», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Тихонов.

Также бывший биатлонист заявил, что главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху пора уйти в отставку.

«Томаса Баха надо менять давно. Мы сделали большую ошибку и поверили ему. Другое дело, кто его заменит. Если будет англичанин Коу (нынешний глава World Athletics – Sports), ничего хорошего не будет. Он же придерживается яркой антироссийский позиции. А он пытается, выдвигается. Хрен редьки не слаще.

Они уже довели до того, что трансгендеры участвуют в соревнованиях. Это уже принято, и куда это годится? Идиотизм полный. Весь исполком МОК и Томаса Баха надо отправлять в отставку», – заявил Тихонов.

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73 комментария
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Кто они теперь? Смелые прекрасные люди, достойные спортсмены, какими и были до этой поездки. Ещё один дед портит воздух.
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Поехали и посоревновались на равных с лучшими из лучших. Другое дело - оставшиеся дома ссыкуны
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Вот раньше, все поехавшие на олимпиаду от России возвращались с медалями...
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Эти спортсмены просто смелые люди.Теннисисты конечно это отдельная каста.То что выступили на олимпиаде не зависимо от результата это хорошо и я за них болел.
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Обычно на соревнованиях в призеры попадают трое из 10,20,50 человек (если это не Игры БРИКС))
Что же теперь всем, кто не имеет шансов на медаль не ездить на соревнования?
Сам Тихонов только на одной олимпиаде из 4-х взял медаль в индивидуальном старте (золото выигрывал только в эстафете)
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Спортсмены, исполнившие свою мечту. А главное смелые и свободные люди.
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Они российские спортсмены, которые попробовали, не испугались и отправились за мечтой. А всякие старые шляпы, чинуши, бывшие спортсмены у кормушки их всячески за это полощат в угоду политической конъюнктуре
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Они не поприсутствовали, а посоревновались. Кто они? Спортсмены, настоящие
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Ответ Data Architector
Вот раньше, все поехавшие на олимпиаду от России возвращались с медалями...
Да, было время. Кто ни поедет, все с медалями.
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+16
Ответ yurich09
Комментарий скрыт
Дед - организатор покушения на убийство, что теперь, всех уголовников будем цитировать? И 4 золота эстафетные, а не личные.
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Все эти ребята не испугались и поехали соревноваться с лучшими, тем самым показав характер и наличие своего мнения, а остальные просто ссыканули остаться без кормушки и показали, насколько они зависимые коньюнктурщики.
Ну и поехавшие ребята точно сделали лучше для своих карьер и хуже как спортсмены они не стали.
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Давно "зимнего" старикашки не слышно было...... Грешным делом подумал что во Франции тусит. Но не тут то было...... не выдержал и провякал свой спитч..... Интересно, если доживет до 2026 года ОИ в Италии - что будет говорить......
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хочешь быть лучшим, соревнуйся с лучшими. Они хотя бы попытались.
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Мудаковатость- это болезнь, лечению не подлежит
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"Главное не победа, а участие" девиз Олимпийских игр. Тихонов ты же за традиции или как? А то вспоминаем Кубертена только когда удобно 😊
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А раньше на олимпиаду как будто сплошь будущие медалисты и чемпионы приезжали. Ну чего еще от Тихонова ожидать, мерзкий коррупционер и уголовник.
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Обьясните этому дурачку, что Бах недавно был переизбран практически единогласно, все голоса ЗА при двоих воздержавшихся. Кого ты менять собрался?)))
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Ответ Ебздрогыч
Они российские спортсмены, которые попробовали, не испугались и отправились за мечтой. А всякие старые шляпы, чинуши, бывшие спортсмены у кормушки их всячески за это полощат в угоду политической конъюнктуре
Хуже того, они им мешали. Той же Ефимовой наверняка обещали какую то помощь в поездке для получения лицензии. Но в итоге кинули. Та же Ромащенко, которую полощет президент федерации гребли, что он сделал, для того чтобы она хорошо выступила?
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Как и до этого, они спортсмены, которые занимаются спортом и принимают участие в соревнованиях
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Старый алкафан.
Молодцы что поехали и позор тем, кто мог поехать , но не поехал.
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Это спортсмены не променявшие мечту на страх быть подвергнутыми обструкции такими как ты.
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Ну съездили и съездили. Кто они теперь - да кем были, теми и остались. Обычными спортсменами.
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так они вроде за свои деньги поехали. трэш был когда куча артистов и чиновников туда за счет государства приезжала на государственные деньги.
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Поехали и приехали. Конечно. Их выбор. А вам-то какое дело?
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Надо главой МОК назначить самого Тихонова. Цирк " Дю Солей" получит конкурента
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Они теперь участники Олимпиады. А 2 из них даже призеры
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Им одну речь что ли выдали на всех?
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После таких слов ещё пару сотен топ российских спортсменов призадумались о смене гражданства.
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Молодцы.
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Смотрел худож.гимнастику. .....Красотища......наслаждение. Но чего то не хватало...... и понял. Отсутствие комментов Винер и Кабаевой..... И если Кабаевой по статусу не положено ничего говорить, то Винер могла бы говна подкинуть...... или я ошибся....
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