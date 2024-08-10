Тихонов о россиянах на Олимпиаде-2024: «Поехали и просто поприсутствовали. Кто они теперь?»

Александр Тихонов оценил выступление россиян на Олимпиаде-2024 в Париже.

Участие в Играх приняли 15 российских спортсменов в нейтральном статусе. Единственную медаль завоевали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, ставшие серебряными призерами в парном разряде.

«Сами спортсмены должны были подумать, зная в своих видах спорта, кто их соперники. Смогут они добиться чего-то или нет. Поехали и просто поприсутствовали. Кто они теперь?

Я был не против того, чтобы исполнилась мечта каждого спортсмена, чтобы они приняли участие в Олимпийских играх, но все-таки надо трезво оценивать свои силы. Поехали и приехали», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Тихонов.

Также бывший биатлонист заявил, что главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху пора уйти в отставку.

«Томаса Баха надо менять давно. Мы сделали большую ошибку и поверили ему. Другое дело, кто его заменит. Если будет англичанин Коу (нынешний глава World Athletics – Sports), ничего хорошего не будет. Он же придерживается яркой антироссийский позиции. А он пытается, выдвигается. Хрен редьки не слаще.

Они уже довели до того, что трансгендеры участвуют в соревнованиях. Это уже принято, и куда это годится? Идиотизм полный. Весь исполком МОК и Томаса Баха надо отправлять в отставку», – заявил Тихонов.