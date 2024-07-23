«Если с Сомова начали, то следующая – Бладцева, которой МОК все оплатил. Наверняка попытаются ей воспользоваться». Журова о фото пловца с Бахом

Теги сборная России Светлана Журова МОК Олимпийская сборная России Прыжки на батуте Томас Бах Олимпиада-2024 сборная России жен (прыжки на батуте) Анжела Бладцева Евгений Сомов Водные виды

Светлана Журова отреагировала на совместное фото Томаса Баха с пловцом из России.

Ранее пловец Евгений Сомов и глава Международного олимпийского комитета (МОК) Бах сфотографировались в Париже, где пройдут Игры-2024.

«Надеюсь, что это не так. Все-таки хотелось, чтобы это было не так. В принципе, я кое-кого из тех, кто поехал на Олимпиаду, знаю, и они у меня по-другому воспринимались. Надеюсь, все-таки другие они преследуют цели, когда едут на Олимпиаду в Париж. Те же теннисисты.

Но они живут за рубежом и маловероятно, что они в ближайшие 10 лет вернутся в Россию. А за 10 лет они думают, что все всё забудут. А если сейчас и медали выиграют, то точно забудут в какой обстановке эти медали выигрывались. Они лет 10 будет выступать за рубежом, им незачем будет сюда возвращаться. У тенниса такая специфика спорта.

А вот если с Сомова начали, то следующая девочка батутистка Анжела Бладцева, которой МОК все оплатил (в том числе билеты до Парижа и экипировку – Sports), и наверняка попытаются ей воспользоваться», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.

Российский пловец Сомов и Томас Бах сфотографировались с лозунгом «Дайте миру шанс»

28 комментариев
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То есть когда наши пропагандисты используют спортсменов в своих интересах, водят их на провластные митинги - это нормально, а когда это делают другие - это ужас, кошмар, предательство. Главное не перепутить.
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+53
Ответ Ебздрогыч
То есть когда наши пропагандисты используют спортсменов в своих интересах, водят их на провластные митинги - это нормально, а когда это делают другие - это ужас, кошмар, предательство. Главное не перепутить.
— Марья Ивановна, а Ленин тоже, как мы, какал?
— Да, Петя, Владимир Ильич тоже какал. Но человечнее, душевнее, мудрее...
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+47
Ревнует Журова.
Ей то мок брезгует
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Там в думе специальные процедуры на мозге проводят что ли?
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Конечно ей виднее, знает как ею пользуются в думе.
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Ответ Ебздрогыч
То есть когда наши пропагандисты используют спортсменов в своих интересах, водят их на провластные митинги - это нормально, а когда это делают другие - это ужас, кошмар, предательство. Главное не перепутить.
Ты вы же и агритесь, что это фу, позор и ненормально, как так можно, когда такое происходит в России. А тут защищаете Сомова.Определитесь уже, что нормально, а что нет.
+19
-14
+5
Мне нравится, как вскрывается образ мысли Журовой незаметно для неё самой. В её представлении весь мир вертится вокруг денег, всё ради бабок и им подчинено. А если кто-то даёт кому-то деньги, то для того, чтобы воспользоваться и никак иначе.
И таких целый парламент.
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"...и наверняка попытаются ей воспользоваться».
Вообще по-русски ЕЮ...
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+3
Кто-то боится, что "девочка-батутистка" возьмет медаль в "такой обстановке" и подвинет кого-то, чьи медали уже никто не помнит
+6
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+3
журова наверное не понимает, что есть и нормальные люди
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+3
Ответ Гамарджоба Генацвале
Ты вы же и агритесь, что это фу, позор и ненормально, как так можно, когда такое происходит в России. А тут защищаете Сомова.Определитесь уже, что нормально, а что нет.
Сомов выступал на предвыборном митинге Байдена или я что-то пропустил? Бах - вроде бы, глава МОК, а не политик.
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Ответ Ебздрогыч
То есть когда наши пропагандисты используют спортсменов в своих интересах, водят их на провластные митинги - это нормально, а когда это делают другие - это ужас, кошмар, предательство. Главное не перепутить.
Нет, когда наши используют - это ненормально, а когда их - правильно. Так по твоей логике?
+8
-6
+2
Ответ Ебздрогыч
То есть когда наши пропагандисты используют спортсменов в своих интересах, водят их на провластные митинги - это нормально, а когда это делают другие - это ужас, кошмар, предательство. Главное не перепутить.
а когда "наши пропагандисты" использовали иностранных спортсменов в своих интересах и водили их на митинги?
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Опять Журова не те таблетки выпила.
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Ее порвало из-за "дайте миру шанс"?
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Образ скреп в окружении врага разрушает Сомов. Это лет на 8 тянет.
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В смысле не так? С Бахом нельзя фоткаться?
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Ты точно депутат Госдумы?
А не банальная сплетница, удел которой сидеть и трещать в студии у Малахова?
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Что значит, они думают, все всë забудут? Что значит, в какой обстановке эти медали выигрывались? Что забывать-то? Они в чём-то провинились что ли? Они просто едут на Олимпиаду, потому что - это мечта практически всех спортсменов. Они - гордость России.
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Ответ Роман Алексеев_1116164417
Ревнует Журова. Ей то мок брезгует
Ей думы хватает, старовата уже.
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«Надеюсь, что это не так. Все-таки хотелось, чтобы это было не так. - Что не так?
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Журова ведёт себя как Табаки. Ехидно, низко, мерзко.
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