«Если с Сомова начали, то следующая – Бладцева, которой МОК все оплатил. Наверняка попытаются ей воспользоваться». Журова о фото пловца с Бахом

Светлана Журова отреагировала на совместное фото Томаса Баха с пловцом из России.

Ранее пловец Евгений Сомов и глава Международного олимпийского комитета (МОК) Бах сфотографировались в Париже, где пройдут Игры-2024.

«Надеюсь, что это не так. Все-таки хотелось, чтобы это было не так. В принципе, я кое-кого из тех, кто поехал на Олимпиаду, знаю, и они у меня по-другому воспринимались. Надеюсь, все-таки другие они преследуют цели, когда едут на Олимпиаду в Париж. Те же теннисисты.

Но они живут за рубежом и маловероятно, что они в ближайшие 10 лет вернутся в Россию. А за 10 лет они думают, что все всё забудут. А если сейчас и медали выиграют, то точно забудут в какой обстановке эти медали выигрывались. Они лет 10 будет выступать за рубежом, им незачем будет сюда возвращаться. У тенниса такая специфика спорта.

А вот если с Сомова начали, то следующая девочка батутистка Анжела Бладцева, которой МОК все оплатил (в том числе билеты до Парижа и экипировку – Sports), и наверняка попытаются ей воспользоваться», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.

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