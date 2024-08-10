Родионенко о россиянах на Олимпиаде: «Я просто возмущена, что нашлись эти 15 человек. Они наплевали на свою страну»

Родионенко заявила, что россияне на Олимпиаде-2024 «наплевали на свою страну».

На Играх в выступали 15 российских спортсменов в нейтральном статусе. Единственную медаль (серебро) завоевали Мирра Андреева и Диана Шнайдер в теннисе.

«Во-первых, это не российские спортсмены, а нейтральные атлеты. Во-вторых, я не понимаю, стоило ли вообще ехать на Игры, когда большинство наших лучших спортсменов отказались от участия при таких унизительных условиях. Что они поехали делать? Что они думали завоевать? Какие были надежды? Было смешно рассчитывать на что-то.

Честно, я даже не следила за их результатами, потому что я просто возмущена, что нашлись эти 15 человек из всей огромной команды, которая там должна была выступать. Они наплевали на свою страну, вот и все», – сказала старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

Она отметила, что глава Международного олимпийского комитета ( ) Томас Бах не имеет права возглавлять организацию.

« просто не имеет права возглавлять Международный олимпийский комитет. Он слишком многое натворил. Но даже при этом, я не думаю, что кто-то сможет уничтожить олимпийское движение. Оно будет продолжаться, другой вопрос, кто встанет во главе.

Надо понимать, что это не только желание Баха – делать такие вещи, пользоваться ситуацией с изоляцией России. Но я уверена, что это все временное явление», – добавила Родионенко.