Родионенко о россиянах на Олимпиаде: «Я просто возмущена, что нашлись эти 15 человек. Они наплевали на свою страну»

Теги МОК Олимпийская сборная России Валентина Родионенко Томас Бах Олимпиада-2024 Гимнастика

Родионенко заявила, что россияне на Олимпиаде-2024 «наплевали на свою страну».

На Играх в Париже выступали 15 российских спортсменов в нейтральном статусе. Единственную медаль (серебро) завоевали Мирра Андреева и Диана Шнайдер в теннисе.

«Во-первых, это не российские спортсмены, а нейтральные атлеты. Во-вторых, я не понимаю, стоило ли вообще ехать на Игры, когда большинство наших лучших спортсменов отказались от участия при таких унизительных условиях. Что они поехали делать? Что они думали завоевать? Какие были надежды? Было смешно рассчитывать на что-то.

Честно, я даже не следила за их результатами, потому что я просто возмущена, что нашлись эти 15 человек из всей огромной команды, которая там должна была выступать. Они наплевали на свою страну, вот и все», – сказала старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

Она отметила, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах не имеет права возглавлять организацию.

«Томас Бах просто не имеет права возглавлять Международный олимпийский комитет. Он слишком многое натворил. Но даже при этом, я не думаю, что кто-то сможет уничтожить олимпийское движение. Оно будет продолжаться, другой вопрос, кто встанет во главе.

Надо понимать, что это не только желание Баха – делать такие вещи, пользоваться ситуацией с изоляцией России. Но я уверена, что это все временное явление», – добавила Родионенко.

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28 комментариев
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Дайте уж бабушке новых таблеток.
Хотя маразм не лечится.
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Еще бы расстрелять их предложила
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я просто возмущен, что людей в очевидном старческом маразме продолжают спрашивать. отстаньте уже от бабушки, пожалуйста
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Ответ Роман75
Еще бы расстрелять их предложила
Подожди ещё немного. Вопрос времени
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Бабуле пора бы уже о вечном задуматься, а не учить молодых как жить.
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Кто-то пылесосит, а кто-то до сих пор пользуется совком.
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Тоже не понимаю этих 15 человек. Ладно наплевали бы на Родионенко - в лицо, желательно
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Бабуле уже в землю пора, а не патриотическим камертоном дёргаться.
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Гляньте кого из чулана достали, отряхнули , велели говорить
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тебя забыли спросить кошелка
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Ответ bellyashe
я просто возмущен, что людей в очевидном старческом маразме продолжают спрашивать. отстаньте уже от бабушки, пожалуйста
Так она при должности.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Дайте уж бабушке новых таблеток. Хотя маразм не лечится.
Похоже таблетки ей больше не подходят, пора прокапывать один раз в день как минимум и обязательные утро-вечер клизмы натощак, вот увидите баба Валя воспрянет и ещё спасибо скажет, ну конечно не сразу, со временем…:-))
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Ей почти 88 лет, нашли кого спрашивать.
Ее годы взросления и становления, как личности пришлись на пик культа личности.
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"Вот так и вся наша жизнь, то секам, а то пал, то в о поле кранты, то голова впас, вышел, чтоб идти к началу начал, но выпил и упал, вот и весь сказ" БГ
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кто это?
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А кто она, эта Радионенко ???
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Таких «тренеров» как эта валентина-ноунейм гимнастический физически просто быть не должно. ей пора уходить
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Чем их там в федерации гимнастики кормят?
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А кто это вообще такая??? Просветите пожалуйста из какого дурдома ее выпустили
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Десятки наших спортсменов - под флагами других государств. Они не предатели?
Выступать под нейтральным статусом - это предательство, сменить гражданство - вполне патриотично. Проясните логику.
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Кого интересует что эта демо-версия альцгеймера "думает"?...
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Сказочная бабушка Родионенко!.
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Ответили стране взаимностью, получается.
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Родионенко должна быть возмущена собой! У нее фамилия украинская!
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