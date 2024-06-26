Дмитрий Васильев: «Нужно было проводить Олимпиаду в России, а не в каком-то Париже с клопами, крысами и желтыми жилетами»

Дмитрий Васильев считает, что Олимпиаду-2024 надо было проводить в России.

Ранее мэр Парижа Анн Идальго раскритиковала президента Франции Эммануэля Макрона за решение провести внеочередные парламентские выборы.

«Я считаю, что в данных обстоятельствах нужно было проводить Олимпийские игры в России. Это самое спокойное и благополучное место на планете.

Надо было проводить Игры в России, а не в каком-то Париже с клопами, крысами и желтыми жилетами. Никакая страна не проводит спортивные события лучше, чем Россия», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.

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