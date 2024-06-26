Дмитрий Васильев: «Нужно было проводить Олимпиаду в России, а не в каком-то Париже с клопами, крысами и желтыми жилетами»

Теги Дмитрий Васильев Париж-2024 Биатлон

Дмитрий Васильев считает, что Олимпиаду-2024 надо было проводить в России.

Ранее мэр Парижа Анн Идальго раскритиковала президента Франции Эммануэля Макрона за решение провести внеочередные парламентские выборы.

«Я считаю, что в данных обстоятельствах нужно было проводить Олимпийские игры в России. Это самое спокойное и благополучное место на планете.

Надо было проводить Игры в России, а не в каком-то Париже с клопами, крысами и желтыми жилетами. Никакая страна не проводит спортивные события лучше, чем Россия», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.

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30 комментариев
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Да, прямо в Крыму. Там все есть и безопасно.
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Невероятный успех с играми БРИКС и поток медалей, завоеванных в труднейшей борьбе вероятно вскружил некоторым голову.
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Вся сводка новостей с первого канала в одном ответе промытого ими ежедневно спортсмена.
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Ответ hpm
Да, прямо в Крыму. Там все есть и безопасно.
В ДНР.
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С головой то дружить надо.Не надо уж совсем показывать ,что мозги где-то потерялись.
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Иногда открываешь такие новости с робкой надеждой, что это такой толстый троллинг. А потом вспоминаешь в какой стране живешь, и что вот такие скорбные умом особи в РФ давно уже не маргиналы, а персонажи, формирующие информационную повестку, и становится совсем печально...
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Сегодня таблетки не раздавали?!
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Мне тут больше всего нравится то, что желтые жилеты у Васильева идут через запятую с крысами и клопами. То есть так он воспринимает тех, кто посмел бороться за свои права.
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Такое даже слышать омерзительно. Как взрослый мужик может произносить подобное?!
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Так провели же открытые игры БРИКС, из-за глобального превосходства российских и белорусских спортсменов остальные даже решили не ехать понапрасну
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Я считаю, что в данных обстоятельствах нужно было проводить Олимпийские игры в России. Это самое спокойное и благополучное место на планете.

Например, в Белгороде или в Севастополе!
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Лавочка во дворе провинциальной хрущевки... Слева-направо - Васильев, Тарасова, Вяльбе, Валуев, Фетисов, Роднина... Тема дискуссии - Олимпиада в Париже.
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Васильев - типичная бабка у подъезда, обсуждающая с товарками, что по телеку сказали.
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Про Дагестан, Крокус, Белгородскую область и ряд других регионов и происшествий он не слышал?
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Ответ hpm
Да, прямо в Крыму. Там все есть и безопасно.
Можно и в Белгороде.
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Еще одного поносло
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Мы может быть в разных Россиях живём. Я крыс регулярно вижу. Да и клопы попадались. г. Москва
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Опять дверь в палату забыли закрыть
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Ответ leon01
« Никакая страна не проводит спортивные события лучше, чем Россия , особенно танковый биатлон «
Как раз там всё провалилось.
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Ответ endrioo
Вся сводка новостей с первого канала в одном ответе промытого ими ежедневно спортсмена.
не адо преувеличивать, промывать там нечего
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Ответ papadok
Лавочка во дворе провинциальной хрущевки... Слева-направо - Васильев, Тарасова, Вяльбе, Валуев, Фетисов, Роднина... Тема дискуссии - Олимпиада в Париже.
а где тихонов? он, ведь, в своём рейтинге главный олимпиец мира?
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Согласен с Дмитрием Владимировичем Васильевым. Регату можно было бы провести в Крыму, а заплыв в открытой воде в Севастополе.
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Зачем нам это нужно, своих проблем хватает.
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после клопов парижа больше не будет олимпийских игр ни-ко-гда! будут только путинийские игры!
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Надо было заявку подавать, отбор весьма прозрачен
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Пусть Васильев хотя бы кубок по пиву во дворе проведет
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« Никакая страна не проводит спортивные события лучше, чем Россия , особенно танковый биатлон «
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Как же задолбали мнения всяких чинуш.
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Так вы провели свою уже с блэкджеком и ш..
С вас хватит
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