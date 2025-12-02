Виктория Метеля: «В Смоленске даже сейчас не могу сказать спасибо ни одному тренеру и руководителю. Меня, юного тогда спортсмена, там уничтожили»

Метеля: в Смоленске меня, юного тогда спортсмена, уничтожили. Тяжело вспоминать.

Российская биатлонистка Виктория Метеля рассказала, что тренеры, работавшие с ней в детстве, нарушали профессиональную этику.

Метеля – уроженка Гагарина (Смоленская область). Сейчас она выступает за Ханты-Мансийск.

– В Смоленске даже сейчас не могу сказать спасибо ни одному тренеру и руководителю. Меня, юного тогда спортсмена, настолько там уничтожили, что я просто бежала. В первую очередь – эмоционально. Тяжело даже вспоминать.

Там мы постоянно худели. С 11-12 лет. Теперь у меня из-за этого сложности. Я смотрю в зеркало – и постоянно себе не нравлюсь. Мне столько раз говорили, что я толстая, что это до сих пор в голове…

Как-то мы нашли под кроватью пряник. Когда-то покупали, и он, видимо, закатился. Нас настолько мучил голод, что достали его, деревянный и неприятный, разделили на двоих – и съели.

Нас прослушивали. Либо тренер под дверью стоял, либо я не знаю, что это было, но случалось такое, что мы разговаривали с соседкой перед сном, а утром на тренировке нам все это пересказывали. Нас контролировали по полной. Если что не так, могли забрать телефон на месяц. Если травма – заставляли тренироваться, говорили, что притворяемся. У меня колени болели, а мы выпрыгивания делали…

Столько всего было! Родители давали, условно, 1000 рублей. Покупаешь что-то, а потом встречают они: ревизия. Забирают крабовые палочки, печенье, какие-то пряники. А из-за того, что в столовой ничего есть не дают, это все хочется! Но у нас по полной отбирали, оставляли разве что яблоки и груши. И потом внаглую перед нами ели то, что изъяли. Напрямую деньги тоже собирали. Например, за промах на тренировке – 50 рублей, иногда 100.

– И это когда тебе было 12 лет?

– Ну да, вечером приносили ему горсть монет – и он в какой-то мешок закидывал.

– Не могу не спросить: до похлопываний по разным местам не доходило?

– Нет, такого не было.

– Эти тренеры до сих пор работают?

– К сожалению, да.

Нас было четверо – 2 мальчика и 2 девочки. Все в одинаковых условиях. Он мог легко за ухо кого-то потянуть при всех, еще какие-то унижения. Поработав с другими тренерами, я стала понимать, насколько все это ненормально. И не знаю, почему тогда терпела.

– Родителям рассказывала?

– Тогда – нет. Они топили за учебу, и я боялась, что если расскажу им про эти унижения, меня точно заберут. Но сейчас они уже все знают, – сказала Метеля.

