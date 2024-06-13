Васильев об обращениях Украины к МОК: «Абсурдность ситуации дошла до того, что хвост виляет собакой»

Теги МОК Олимпийская сборная России Дмитрий Васильев Париж-2024 НОК Украины Биатлон

Дмитрий Васильев рассчитывает, что МОК не будет выполнять «хотелки» Украины.

Ранее Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины обратился к Международному олимпийскому комитету (МОК) с просьбой отстранить от Игр-2024 в Париже трех россиянок, выступающих в вольной борьбе.

«Абсурдность ситуации дошла до того, что хвост виляет собакой. Сейчас этот хвост в лице разных стран будет указывать федерациям и МОК, что нужно делать и против кого.

А те все требования будут безропотно выполнять, потому что сами довели ситуацию до такого абсурда. Хотя ни в Олимпийской хартии, ни в уставах федераций вообще не предусмотрен диктат какого-либо одного НОК или одной страны.

Я не знаю, до чего они дойдут, потому что МОК и федерации загнали себя в такой тупик, что не знают, как из него выбраться. МОК, с одной стороны, не может выполнять такие абсурдные требования, с другой – конъюнктура требует исполнения любых хотелок не совсем здоровых представителей Украины.

Хочется верить в то, что у руководства МОК осталась хоть какая-то капля здравого смысла. Потому что в противном случае ситуация станет еще хуже, тогда МОК уже ничем не сможет руководить», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Вот в России хвост никогда не будет вилять собакой. Как Василич скажет, так хвост, лапы и шея сделают. И не дай бог им не послушать или возражать, в лучшем случае иноагентами станут.
+1
0
+1
Тупик, страшный тупик! И как они там вообще выживают, жуть ведь какая!
0
0
0
Хвост виляет собакой? Такое придумывают только в конторах по сочинению методичек. Явно этот дима додуматься до такой белиберды не в состоянии.
Ну и все остальное тысячу раз они тут выкидывали, как то:
,,абсурдность ситуации дошла до того,
все требования будут безропотно выполнять,
загнали себя в такой тупик,
абсурдные требования,
конъюнктура требует исполнения любых хотелок,
капля здравого смысла’’
и т.п.

Это так смешно, что страшно.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий