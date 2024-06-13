Васильев об обращениях Украины к МОК: «Абсурдность ситуации дошла до того, что хвост виляет собакой»

Дмитрий Васильев рассчитывает, что МОК не будет выполнять «хотелки» Украины.

Ранее Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины обратился к Международному олимпийскому комитету (МОК) с просьбой отстранить от Игр-2024 в Париже трех россиянок, выступающих в вольной борьбе.

«Абсурдность ситуации дошла до того, что хвост виляет собакой. Сейчас этот хвост в лице разных стран будет указывать федерациям и МОК, что нужно делать и против кого.

А те все требования будут безропотно выполнять, потому что сами довели ситуацию до такого абсурда. Хотя ни в Олимпийской хартии, ни в уставах федераций вообще не предусмотрен диктат какого-либо одного НОК или одной страны.

Я не знаю, до чего они дойдут, потому что МОК и федерации загнали себя в такой тупик, что не знают, как из него выбраться. МОК, с одной стороны, не может выполнять такие абсурдные требования, с другой – конъюнктура требует исполнения любых хотелок не совсем здоровых представителей Украины.

Хочется верить в то, что у руководства МОК осталась хоть какая-то капля здравого смысла. Потому что в противном случае ситуация станет еще хуже, тогда МОК уже ничем не сможет руководить», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.