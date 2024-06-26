Мэр Парижа о выборах во Франции перед Олимпиадой: «Этим жестом плохого обращения с французами Макрон портит праздник»

Теги Париж-2024 Политика Эммануэль Макрон Анн Идальго Легкая атлетика

Мэр Парижа заявила о плохом обращении Эммануэля Макрона с французами.

9 июня президент Франции объявил о роспуске Национального собрания и проведении досрочных парламентских выборов. Ранее партия Макрона «Возрождение» получила 14,6% на выборах в Европарламент. Оппозиционная партия «Национальное объединение» набрала 31,4%.

Олимпиада пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Досрочные выборы запланированы на 30 июня и 7 июля.

«Эммануэль Макрон рискует, спровоцировав проведение выборов за такой короткий срок перед Олимпийскими играми. Этим жестом плохого обращения с французами он портит праздник.

Игры – это объединение человечества вокруг спорта. Зачем портить этот прекрасный момент и проводить выборы в короткие сроки, ни с кем не посоветовавшись?» – сказала Анн Идальго в интервью Ouest France.

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4 комментария
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После выборов-всех в Сену!
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На этих выборах французы скорее всего испортят праздник Макрону
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Выборы = "жест плохого обращения с французами". Мило. Это она зря. Выборы для французов – всегда праздник. А веселье, которое последует после выборов – еще больший праздник))
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А так мило хотели с Макароном в Сене искупаться. Теперь на одном гектаре не присядут нужду справить. Клоуны. 🤣
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