Мэр Парижа заявила о плохом обращении Эммануэля Макрона с французами.

9 июня президент Франции объявил о роспуске Национального собрания и проведении досрочных парламентских выборов. Ранее партия Макрона «Возрождение» получила 14,6% на выборах в Европарламент. Оппозиционная партия «Национальное объединение» набрала 31,4%.

пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Досрочные выборы запланированы на 30 июня и 7 июля.

« рискует, спровоцировав проведение выборов за такой короткий срок перед Олимпийскими играми. Этим жестом плохого обращения с французами он портит праздник.

Игры – это объединение человечества вокруг спорта. Зачем портить этот прекрасный момент и проводить выборы в короткие сроки, ни с кем не посоветовавшись?» – сказала Анн Идальго в интервью Ouest France.

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