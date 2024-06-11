Васильев о деле Симон: «Рано или поздно любое мошенничество или воровство раскрывается. Мне кажется, это болезнь»

Дмитрий Васильев назвал воровство болезнью, комментируя дело Жюлии Симон.

Ранее издание La Stampa сообщило, что французскую биатлонистку обязали выплатить штраф и компенсацию за покупки на сумму более тысячи евро чужой картой. Но эту информацию не подтвердило Fondo Italia, заявив, что расследование еще продолжается.

Симон 27 лет, она шестикратная чемпионка мира, серебряный призер Олимпиады и обладатель Большого хрустального глобуса. В прошлом году стало известно, что на нее поступили два исковых заявления: от члена штаба сборной Франции, а также от ее партнерши по команде – олимпийской чемпионки Жюстин Брезаз‑Буше.

«Видимо, это такой случай болезни воровства. Сложно объяснить, почему человек обворовывает товарища по команде или просто другого человека. Рано или поздно любое мошенничество или воровство раскрывается. Надеяться на то, что это будет нераскрыто – слишком наивно. Сложно давать оценку произошедшему, но мне кажется, что это болезнь», – сказал двукратный олимпийский чемпион Васильев.

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