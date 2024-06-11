Издание Fondo Italia опровергло информацию о вынесении приговора Симон. По их данным, расследование еще продолжается

Итальянское издание Fondo Italia опровергло информацию о вынесении приговора биатлонистке Жюлии Симон.

Ранее издание La Stampa сообщило, что шестикратную чемпионку приговорили к выплате штрафа за покупки чужой кредитной картой. Утверждается, что она потратила более тысячи евро. Симон отрицала все обвинения.

Два исковых заявления на Симон поступили от члена штаба сборной Франции, а также от ее партнерши по команде – олимпийской чемпионки Жюстин Брезаз‑Буше.

По данным Fondo Italia, обвинительный приговор не был вынесен и расследование дела все еще продолжается.

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