6-кратную чемпионку мира Симон приговорили к выплате штрафа за покупки чужой картой. Она потратила более тысячи евро

Французскую биатлонистку Жюлию Симон признали виновной по делу о мошенничестве.

Об этом пишет La Stampa. По итогам расследования прокуратуры Альбервиля стало известно, что использовала чужую кредитную карту и совершила покупки на сумму более тысячи евро.

Личность покупателя установили операторы Центра сотрудничества полиции и таможни в Модане. Спортсменку обязали выплатить штраф и компенсацию, сумма не уточняется.

Ранее сообщалось, что два исковых заявления на Симон поступили от члена штаба сборной Франции, а также от ее партнерши по команде – олимпийской чемпионки .

Симон 27 лет. Она шестикратная чемпионка мира, серебряный призер Олимпиады-2022 и обладатель Большого хрустального глобуса-2022/2023.

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