6-кратную чемпионку мира Симон приговорили к выплате штрафа за покупки чужой картой. Она потратила более тысячи евро

Теги сборная Франции жен происшествия Жюстин Брезаз-Буше Жюлия Симон деньги Биатлон

Французскую биатлонистку Жюлию Симон признали виновной по делу о мошенничестве.

Об этом пишет La Stampa. По итогам расследования прокуратуры Альбервиля стало известно, что Симон использовала чужую кредитную карту и совершила покупки на сумму более тысячи евро. 

Личность покупателя установили операторы Центра сотрудничества полиции и таможни в Модане. Спортсменку обязали выплатить штраф и компенсацию, сумма не уточняется.

Ранее сообщалось, что два исковых заявления на Симон поступили от члена штаба сборной Франции, а также от ее партнерши по команде – олимпийской чемпионки Жюстин Брезаз‑Буше.

Симон 27 лет. Она шестикратная чемпионка мира, серебряный призер Олимпиады-2022 и обладатель Большого хрустального глобуса-2022/2023.

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11 комментариев
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Клептоманка что ли? Эта потраченная сумма для нее вообще ничего же не значит. Она за одну гонку больше получает.
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А большинство обвиняло Жюстин в попытке устранить конкурентку
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Вот это законы
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Жюлики в сборной.
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А раньше говорили про сумму в 2 раза больше. А тут такие копейки)))
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На войне как на войне - подумала Жюстин, и накатала сразу две заявы на партнёршу по сборной Жюлию.
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Ответ Добрый Андрей
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От Губерника точно будет.
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