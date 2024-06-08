Егорова об ачери-биатлоне: «Сложнее ли, чем классический биатлон? Да, потому что я так и не поняла эту технику»

Анастасия Егорова считает, что ачери-биатлон сложнее классического.

Ачери-биатлон сочетает в себе катание на лыжах и стрельбу из лука.

– Ачери-биатлон – сложнее, чем классический?

– Да, потому что я так и не поняла эту технику: как нужно стрелять, как нужно целиться, как делать поправки. Для меня это тяжело, тем более я стреляла в спокойном состоянии, а там они бегут и стреляют, еще и зимой, когда ветер. Мне кажется, это намного сложнее, – ответила российская биатлонистка Егорова.