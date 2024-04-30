Дмитрий Губерниев: «Критерии попадания в сборную очень странные. Я жду, когда проснется комитет спортсменов-молчунов»

Дмитрий Губерниев высказался о «блатной команде» в СБР.

В частности, комментатор порассуждал об авторитете россиян в международном сообществе.

– У борцов Михаил Мамиашвили (глава Федерации спортивной борьбы России – Sports) – фигура авторитетная, а у нас Виктор Майгуров был первым вице-президентом IBU (Международного союза биатлонистов) в свое время, но авторитета там как не было, так и нет.

Мы уже даже перестали интересоваться по поводу связей господина Майгурова с теми людьми, с кем он работал, потому что их нет. Нет авторитета, нет контактов, что еще скажешь?

Борцы стоят за себя и за своих людей, что вызывает уважение. В Союзе биатлонистов России (СБР) сейчас образовалась на четверть блатная команда. Критерии попадания в сборную очень странные. Я жду, когда проснется комитет спортсменов-молчунов. Им не доплачивают деньги. Лыжники давно уже их опередили по призовым, но все молчат. Как говорили в моем детстве, «молчишь – в жопе торчишь».

– Майгуров говорил в интервью, что предпосылок для возвращения сборной России на мировую арену нет.

– Молодец какой, а мы без него не знали и думали, что есть предпосылки, что уже завтра Майгуров встретится с Андерсом Бессебергом... Тьфу, господи, оговорка по Фрейду, с Олле Далином (главой IBU – Sports). Я не желаю, чтобы Майгуров завтра встретился с Бессебергом, но желаю, чтобы у него прошла встреча с Далином где-нибудь в Дубае или в Стамбуле, – сказал Губерниев.