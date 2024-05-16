Генпродюсер «Матч ТВ» Тащин: «Биатлонный сезон обозначил огромный потенциал для развития. В январе нас ждет новый старт – «Гонка чемпионов»

Генпродюсер «Матч ТВ» оценил рейтинги биатлона в прошедшем сезоне.

«Провели теплую рабочую встречу с коллегами из Союза биатлонистов России (СБР) – подвели итоги сезона, наметили планы на следующий. Уже рассказывал, что прошедший биатлонный сезон не только показал отличные цифры, но и обозначил огромный потенциал для развития.

Небольшой инсайд для любителей зимнего вида спорта – в январе нас ждет новый старт под названием «Гонка чемпионов», которую увидят зрители «Матч ТВ»!» – написал генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин после встречи с президентом СБР Виктором Майгуровым.