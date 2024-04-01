Генпродюсер «Матч ТВ» Тащин о показе ЛЧ: «Наш контракт с УЕФА в этом году заканчивается. Работаем в этом направлении, но пока договоренностей нет»
Александр Тащин высказался о том, что «Матч ТВ» может потерять права на показ ЛЧ.
Ранее сообщалось, что показ матчей Лиги чемпионов может начать Okko.
«Действительно, наш контракт с УЕФА в этом году заканчивается.
Мы работаем в этом направлении, однако на данный момент никаких договоренностей нет. Большего пока сказать не могу», – заявил генеральный продюсер «Матч ТВ».
отбор к евро на окко это было то хорошее, что люди, которые за 10 лет существования не сумели в минимальной интерперетации сделать
так что тоже надеюсь, особенно учитывая новую систему лч
А вообще, в идеале поделили бы права. Матчу какая-то часть игр и остальное Окко.
То есть Матч ТВ, судя по информации из инсайда, потеряет много денег на спонсорском контракте с букмекерской конторой.
Я про других пишу, кто хейтит Матч (и есть за что) и радуется, что ЛЧ может к платному Окко уйти.
Ладно на ЧЕ/ЧМ орут соседи что гол, поэтому задержка сигнала критична.