Генпродюсер «Матч ТВ» Тащин о показе ЛЧ: «Наш контракт с УЕФА в этом году заканчивается. Работаем в этом направлении, но пока договоренностей нет»

Теги Лига чемпионов УЕФА УЕФА бизнес телевидение Александр Тащин Матч ТВ Okko Футбол

Александр Тащин высказался о том, что «Матч ТВ» может потерять права на показ ЛЧ.

Ранее сообщалось, что показ матчей Лиги чемпионов может начать Okko.

«Действительно, наш контракт с УЕФА в этом году заканчивается.

Мы работаем в этом направлении, однако на данный момент никаких договоренностей нет. Большего пока сказать не могу», – заявил генеральный продюсер «Матч ТВ».

Материалы по теме

42 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Нас объединяло с Матч ТВ, только ЛЧ, а теперь... И разошлись, как в море корабли.
+25
-8
+17
Ответ Бродяга-симпатяга
ОККО это то которое под сбером ходит? То есть будем платить за ЛЧ Грефу? И чего вы все радуетесь?
Радуются тут ровно до того момента, когда осознают, что за просмотр ЛЧ им платить нужно будет, ну или у родителей деньги на это клянчить )
+8
-1
+7
ОККО это то которое под сбером ходит? То есть будем платить за ЛЧ Грефу? И чего вы все радуетесь?
+9
-4
+5
Групповые этапы танкового биатлона и захватывающие бои Стивена Сигала закроют эту брешь😁
+10
-5
+5
Ответ GMF
IPTV рулит
Рулит с задержкой.
+7
-2
+5
Ответ Ебздрогыч
Да на фига эта лига чемпионов нужна! Лучше поставьте пару фильмов Сигала, пару шоу с Анонисимовым про проклятый запад - и все норм! Даже бесплатно
Вот я тоже не пойму, чего не крутить 24/7 шоу с Анонисимовым, вполне там уже накопилось этого... гхм... материала на долгие годы вперед.
+3
-2
+1
Ответ Рашпель793
Радуются тут ровно до того момента, когда осознают, что за просмотр ЛЧ им платить нужно будет, ну или у родителей деньги на это клянчить )
Ты не можешь себе позволить 199 рублей в месяц?
+8
-7
+1
Ответ Вова Пупкин
Я так понимаю эта новость - 1 Апреля? 😄
У Матч ТВ каждый день - это сплошное 1 апреля😁
+1
0
+1
Ответ Timado77
Надеюсь их и не будет
как человек, который без тв сидит уже лет 7, не могу нормально смотреть экосистему матч тв - это ужас всегда.

отбор к евро на окко это было то хорошее, что люди, которые за 10 лет существования не сумели в минимальной интерперетации сделать

так что тоже надеюсь, особенно учитывая новую систему лч
0
0
0
Ответ Бродяга-симпатяга
ОККО это то которое под сбером ходит? То есть будем платить за ЛЧ Грефу? И чего вы все радуетесь?
у ОККО хотя бы есть плеер, где ты можешь выбрать слушать комментатора илиьинтершум. можешь матч в записи посмотреть, послушать адекватных комментаторов. а на матче что? генич, убогий плеер, зависающий как только матч мало мальски интересный и никаких технических фич для просмотра. м все это под соусом, что они топ.
0
0
0
Ответ Рашпель793
Мне лично без разницы и в целом так удобнее, так как на Окко спокойно и в записи глянуть можно. Но есть немалый пласт населения для которых уход ЛЧ с халявного Матча может быть проблемой. А вообще, в идеале поделили бы права. Матчу какая-то часть игр и остальное Окко.
Они так никогда не договорятся, конкуренты же
0
0
0
Ответ Bergkamp007
Да пусть уходит, на ОККО можно будет смотреть любой матч, который захочешь, а не который матч тв поставит в сетку вещания
Мне лично без разницы и в целом так удобнее, так как на Окко спокойно и в записи глянуть можно. Но есть немалый пласт населения для которых уход ЛЧ с халявного Матча может быть проблемой.
А вообще, в идеале поделили бы права. Матчу какая-то часть игр и остальное Окко.
0
0
0
Ответ Бродяга-симпатяга
ОККО это то которое под сбером ходит? То есть будем платить за ЛЧ Грефу? И чего вы все радуетесь?
радость в одном, Греф не под санкциями
0
0
0
Ответ Бродяга-симпатяга
ОККО это то которое под сбером ходит? То есть будем платить за ЛЧ Грефу? И чего вы все радуетесь?
Сейчас бесплатно смотрим, потом за деньги, и действительно, чего радуются непонятно
0
0
0
Ответ Bergkamp007
Ты не можешь себе позволить 199 рублей в месяц?
Уверены что будет стоить 199₽ ?
0
0
0
Ответ angry horse
Групповые этапы танкового биатлона и захватывающие бои Стивена Сигала закроют эту брешь😁
У них танков не осталось для биатлона
+1
-1
0
Ответ Заборостроитель
Да странный инсайд, больше на слив похоже, чтобы Матч развести на побольше. Не хотят они букмекеров рекламировать, конечно, да у них по сетке конторы разные представлены. В РПЛ один, в КХЛ другой и т.д
Тут речь в том, что не хотят, а что посредник продает права с обязательством рекламировать конкретного букмекера без возможности вставить другую рекламу букмекеров. А буки — главные спонсоры трансляций на Матч ТВ.
То есть Матч ТВ, судя по информации из инсайда, потеряет много денег на спонсорском контракте с букмекерской конторой.
+1
-1
0
Ответ Bergkamp007
Ты не можешь себе позволить 199 рублей в месяц?
Я то могу, у меня подписка есть, ЛаЛигу смотрю )
Я про других пишу, кто хейтит Матч (и есть за что) и радуется, что ЛЧ может к платному Окко уйти.
+1
-1
0
Ответ JENNINGS
Смотрю Ла Лигу на Окко, отсюда и подписка, а Серию А, БЛ, АПЛ - на иных ресурсах
А. Я немного не допонял. Ты вообще не смотришь Матч ТВ. А я о том, что они транслируют Бундеслигу, Серию А, Кубок Испании. Ну и Еврокубки.
0
0
0
Ответ Чебурашка от Гены
А европейские чемпионаты?
Смотрю Ла Лигу на Окко, отсюда и подписка, а Серию А, БЛ, АПЛ - на иных ресурсах
0
0
0
Ответ Алексей Мишин
Рулит с задержкой.
Куда-то спешишь?
Ладно на ЧЕ/ЧМ орут соседи что гол, поэтому задержка сигнала критична.
0
0
0
и не будет
0
0
0
Кроме Сигала ещё есть балет.
+1
-1
0
Да странный инсайд, больше на слив похоже, чтобы Матч развести на побольше. Не хотят они букмекеров рекламировать, конечно, да у них по сетке конторы разные представлены. В РПЛ один, в КХЛ другой и т.д
0
0
0
Да не парься, будем Слуцкого смотреть с его китайским недоразумением:)))
0
0
0
Надеюсь их и не будет
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий