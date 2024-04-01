Генпродюсер «Матч ТВ» Тащин о показе ЛЧ: «Наш контракт с УЕФА в этом году заканчивается. Работаем в этом направлении, но пока договоренностей нет»

Александр Тащин высказался о том, что «Матч ТВ» может потерять права на показ ЛЧ.

Ранее сообщалось, что показ матчей Лиги чемпионов может начать .

«Действительно, наш контракт с в этом году заканчивается.

Мы работаем в этом направлении, однако на данный момент никаких договоренностей нет. Большего пока сказать не могу», – заявил генеральный продюсер « ».