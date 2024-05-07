Доротея Вирер проведет пресс-конференцию, где объявит о решении насчет карьеры

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер 8 мая проведет пресс-конференцию, где объявит о решении насчет дальнейшей карьеры.

Об этом сообщает Dagbladet со ссылкой на Федерацию лыжного спорта Италии. Ранее Вирер уже заявляла о возможном уходе из спорта.

Вирер 34 года, она четырехкратная чемпионка мира и трехкратный призер Олимпийских игр. В сезоне-2023/24 она заняла 40-е место в общем зачете Кубка мира.

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