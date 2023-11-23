Вирер о завершении карьеры: «Это возможно. Я определюсь в середине сезона»
Доротея Вирер рассказала о возможном завершении карьеры после этого сезона.
Итальянской биатлонистке 33 года. Она является четырехкратной чемпионкой мира и трехкратным призером Олимпийских игр.
– Доротея, это 15-й сезон. Может ли он стать последним?
– Не знаю. И скажу, что лучше об этом не думать. Но это возможно. Я определюсь в середине сезона.
– В случае ухода вы не будете думать о последнем олимпийском шансе в 2026 году? Тем более в Италии.
– Конечно, я буду разочарована. Олимпийское золото – единственное, которого мне не хватает, и если я буду продолжать, то постараюсь его выиграть. С другой стороны, я была бы даже счастлива, что больше не испытываю никакого давления.
– Увидим ли мы вас в роли матери?
– Всегда мечтаю об этом, но не думаю, что это возможно, пока я буду в спорте. Есть те, кто совмещает спорт и материнство, но я все стараюсь делать как следует. Всему свое время, – сказала Вирер.
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