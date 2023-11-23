Вирер о завершении карьеры: «Это возможно. Я определюсь в середине сезона»

Теги сборная Италии жен Доротея Вирер Олимпиада-2026 Биатлон

Доротея Вирер рассказала о возможном завершении карьеры после этого сезона.

Итальянской биатлонистке 33 года. Она является четырехкратной чемпионкой мира и трехкратным призером Олимпийских игр.

– Доротея, это 15-й сезон. Может ли он стать последним?

– Не знаю. И скажу, что лучше об этом не думать. Но это возможно. Я определюсь в середине сезона.

– В случае ухода вы не будете думать о последнем олимпийском шансе в 2026 году? Тем более в Италии.

– Конечно, я буду разочарована. Олимпийское золото – единственное, которого мне не хватает, и если я буду продолжать, то постараюсь его выиграть. С другой стороны, я была бы даже счастлива, что больше не испытываю никакого давления.

– Увидим ли мы вас в роли матери?

– Всегда мечтаю об этом, но не думаю, что это возможно, пока я буду в спорте. Есть те, кто совмещает спорт и материнство, но я все стараюсь делать как следует. Всему свое время, – сказала Вирер.

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2 комментария

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Andreir888
Выбор, конечно, за Доро, но очень бы хотелось видеть её подольше на гонках ...и на подиумах!
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Дэннис Молинарев
Вопросы ИИ задавал?
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