Дмитрий Малышко: «Не думаю, что от того, что мы ушли со спортивной мировой арены, кому-то лучше. Будет деградация»

Теги сборная России сборная России жен лыжные гонки IBU Дмитрий Малышко Биатлон

Дмитрий Малышко считает, что биатлон деградирует без россиян на мировой арене.

На данный момент российские спортсмены не допускаются до турниров под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).

«Положительно [отсутствие россиян] не может сказаться на мировом биатлоне, только негативно. Россия всегда занимала ключевые позиции и места в первой десятке мирового биатлона. Без сильнейших лидеров спорт несет какой-то ущерб. И для нас, конечно, так же.

Ситуация зеркальная на данный момент. Сильнейшие лыжники, биатлонисты соревнуются внутри своей страны. Не думаю, что от того, что мы ушли со спортивной арены мировой, кому-то лучше. Будет, конечно, деградация», – сказал бронзовый призер чемпионата мира 2019 года Малышко.

 

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