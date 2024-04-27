Дмитрий Малышко: «Не думаю, что от того, что мы ушли со спортивной мировой арены, кому-то лучше. Будет деградация»

Дмитрий Малышко считает, что биатлон деградирует без россиян на мировой арене.

На данный момент российские спортсмены не допускаются до турниров под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).

«Положительно [отсутствие россиян] не может сказаться на мировом биатлоне, только негативно. Россия всегда занимала ключевые позиции и места в первой десятке мирового биатлона. Без сильнейших лидеров спорт несет какой-то ущерб. И для нас, конечно, так же.

Ситуация зеркальная на данный момент. Сильнейшие лыжники, биатлонисты соревнуются внутри своей страны. Не думаю, что от того, что мы ушли со спортивной арены мировой, кому-то лучше. Будет, конечно, деградация», – сказал бронзовый призер чемпионата мира 2019 года Малышко.