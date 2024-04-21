Антидопинговый координатор СБР: «С нарушениями антидопинговых правил мы все давно решили, у нас все хорошо. А вот флажки, которые получают спортсмены, – это наша боль»

Антидопинговый координатор СБР высказалась о нарушениях правил доступности тестирования.

«С нарушениями антидопинговых правил мы все достаточно давно решили, у нас все в этом плане хорошо. А вот флажки, которые получают наши спортсмены, – это наша боль. С этим есть пока проблемы, хотя тоже ситуация улучшилась.

Сейчас у нас не так много спортсменов в пулах тестирования, и я всегда помогаю им, перед началом каждого квартала захожу со своего профиля ADAMS и проверяю каждый профиль спортсмена», – сказала Оксана Макарова.

В международные пулы тестирования в настоящее время входят 13 российских биатлонистов: Карим Халили, Александр Корнев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Никита Поршнев, Александр Поварницын, Даниил Серохвостов, Максим Цветков, Анастасия Гореева, Ульяна Нигматуллина, Екатерина Носкова, Кристина Резцова и Виктория Сливко.

В пулы допинг-тестирования РУСАДА включены 42 биатлониста.