Антидопинговый координатор СБР: «С нарушениями антидопинговых правил мы все давно решили, у нас все хорошо. А вот флажки, которые получают спортсмены, – это наша боль»

Теги сборная России сборная России жен допинг Союз биатлонистов России IBU ТАСС Оксана Макарова Биатлон

Антидопинговый координатор СБР высказалась о нарушениях правил доступности тестирования.

«С нарушениями антидопинговых правил мы все достаточно давно решили, у нас все в этом плане хорошо. А вот флажки, которые получают наши спортсмены, – это наша боль. С этим есть пока проблемы, хотя тоже ситуация улучшилась.

Сейчас у нас не так много спортсменов в пулах тестирования, и я всегда помогаю им, перед началом каждого квартала захожу со своего профиля ADAMS и проверяю каждый профиль спортсмена», – сказала Оксана Макарова.

В международные пулы тестирования в настоящее время входят 13 российских биатлонистов: Карим Халили, Александр Корнев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Никита Поршнев, Александр Поварницын, Даниил Серохвостов, Максим Цветков, Анастасия Гореева, Ульяна Нигматуллина, Екатерина Носкова, Кристина Резцова и Виктория Сливко.

В пулы допинг-тестирования РУСАДА включены 42 биатлониста. 

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1 комментарий
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Мне вот интересно, а если спортсмен решит отправится в путешествие по Арктике на 3 недели, каким образом допинг-офицеры смогут взять у него пробы на допинг? Он ведь не знает своего точного местоположения каждый день в определенное время. Да и на вертолете никто не полетит брать допинг пробы - дорого и опасно. Я просто смотрю сейчас по соцсетям многие иностранные биатлонисты "отдыхают" в труднодоступной местности. Как это работает?
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