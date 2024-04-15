Светлана Слепцова: «Многие из действующих биатлонистов хотят, чтобы россияне и белорусы поскорее вернулись. Речь о спортсменах из ведущих биатлонных стран»

Теги Светлана Слепцова Сочи-2014 сборная России сборная России жен Олимпийская сборная России IBU сборная Беларуси жен сборная Беларуси Биатлон

Светлана Слепцова заявила, что иностранные биатлонисты ждут возвращения россиян.

С 2022 года российские и белорусские спортсмены не выступают в турнирах под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU) .

«После Сочи нас стали обвинять во всех грехах. Причем не только лыжников и биатлонистов, а вообще были затронуты все виды спорта.

Вероятно, руководство IBU и некоторые спортсмены и впрямь поменяли к нам отношение, но я точно знаю, что многие из действующих биатлонистов хотят, чтобы россияне и белорусы поскорее вернулись на международный уровень.

Я знаю их лично, но фамилии не назову. Сейчас такая ситуация, что лучше не называть их имена вслух. Речь о спортсменах из ведущих биатлонных стран», – сказала олимпийская чемпионка Ванкувера-2010 по биатлону Слепцова.

5 комментариев
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Светлана, эти иностранные биатлонисты сейчас с вами в одной комнате?
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Особенно норвежцы, они слëзно умоляют вернуть российских биатлонистов, ночи не спят, худеют от переживаний.
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Зачем им это надо?
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Я в какой-то момент перепутал её с Вероникой Степановой. Может им один папик пишет?
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