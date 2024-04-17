Замгенпродюсера «Матч ТВ» о фигурном катании: «Наша целевая аудитория – мужчины от 14 до 59 лет. Они смотрят этот вид спорта довольно сдержанно»

Замгенпродюсера «Матч ТВ» сказал, что канал не будет показывать фигурное катание.

– Планирует ли «Матч» как-то фигурное катание в плане трансляций возвращать на канал?

– Целевая аудитория нашего телеканала – мужчины от 14 до 59 лет. Мужская аудитория, мы видим по аналитике, смотрит этот вид спорта довольно сдержанно.

Пока вопрос о возвращении фигурного катания на « » не стоит, но понимаю, что крупные международные соревнования интересны зрителю.

– Нет идеи возвращением фигурного катания на канал привлечь новую аудиторию? У него достаточно большая фан-база.

– Да, абсолютно точно, но, если купить фигурное катание и показывать чемпионат России, который идет в уикенд, оно встанет в конкуренцию с футболом. Нужно ли это?

Кроме того, наверное, некорректно с моей стороны рассуждать о продукте, который показывает другой канал. Мне всегда интересно, когда есть события, из которых можно выбирать, хуже, когда выбирать не из чего.

Спорт интересен живым эфиром. Еще на телеканале «Спорт» серьезно обсуждали, что плашка «прямой эфир» дает 40% к рейтингу. Никаким образом это не измеришь, но это так. Болельщику хочется переживать за любимую команду или спортсмена в лайве. Это привлекает аудиторию, – рассказал заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» и директор программной дирекции Вячеслав Леонов.