Замгенпродюсера «Матч ТВ» о фигурном катании: «Наша целевая аудитория – мужчины от 14 до 59 лет. Они смотрят этот вид спорта довольно сдержанно»

Теги телевидение Советский спорт Матч ТВ Вячеслав Леонов Фигурное катание

Замгенпродюсера «Матч ТВ» сказал, что канал не будет показывать фигурное катание.

– Планирует ли «Матч» как-то фигурное катание в плане трансляций возвращать на канал?

– Целевая аудитория нашего телеканала – мужчины от 14 до 59 лет. Мужская аудитория, мы видим по аналитике, смотрит этот вид спорта довольно сдержанно.

Пока вопрос о возвращении фигурного катания на «Матч ТВ» не стоит, но понимаю, что крупные международные соревнования интересны зрителю. 

– Нет идеи возвращением фигурного катания на канал привлечь новую аудиторию? У него достаточно большая фан-база.

– Да, абсолютно точно, но, если купить фигурное катание и показывать чемпионат России, который идет в уикенд, оно встанет в конкуренцию с футболом. Нужно ли это?

Кроме того, наверное, некорректно с моей стороны рассуждать о продукте, который показывает другой канал. Мне всегда интересно, когда есть события, из которых можно выбирать, хуже, когда выбирать не из чего.

Спорт интересен живым эфиром. Еще на телеканале «Спорт» серьезно обсуждали, что плашка «прямой эфир» дает 40% к рейтингу. Никаким образом это не измеришь, но это так. Болельщику хочется переживать за любимую команду или спортсмена в лайве. Это привлекает аудиторию, – рассказал заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» и директор программной дирекции Вячеслав Леонов.

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41 комментарий
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сдержанно минусую фигурку на спортсе......сдерживает меня только кол-во минусов
+52
-5
+47
судя по комментариям на спортсе, вряд ли это можно назвать сдержанно..
+33
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+32
Если вы профукаете ЛЧ, ЧЕ и ЧМ, то Вам придется срочно менять либо целевую аудиторию (и ФК станет нормальным продолжением кино и оконлоспортивной/ неспортивной аналиТики) либо включать контент 18+, чтобы хоть как-то удержать мужскую аудиторию.
+19
-1
+18
а как же боевики 90х? Сигала и Шварца верните в эфир🤣
+17
-2
+15
Кто там мечтал о ФК на Матч ТВ? Интереса не наблюдается.
+9
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+8
"Мужчины от 14 до 59 лет" как-то больше по хоккею и вискарю, если лёд на экране
+6
0
+6
Мужчины в основном смотрят футбол, хоккей, единоборства. ФК смотрят в основном женщины. Если аудитория Матч ТВ мужчины, то и смысла показывать ФК никакого нет, это и ежу понятно.
+7
-2
+5
Существует много канало, показывающих спорт. Первый канал не показывает большинство соревнований ФК. Ему ближе всякие шоу. Зрителям приходится смотреть на телефонах и вообще искать где-то в интернете. теряется аудитория зрителей.
+5
0
+5
Ответ Железная Леди
Существует много канало, показывающих спорт. Первый канал не показывает большинство соревнований ФК. Ему ближе всякие шоу. Зрителям приходится смотреть на телефонах и вообще искать где-то в интернете. теряется аудитория зрителей.
Первый канал у себя на сайте в прямом эфире не могут нормально показывать соревнования. Вечно что то вылетает, теряется. А на ТВ и смотреть неинтересно. Ибо половину вырезают и вообще непонятно что будут показывать
+3
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+3
Рньше я смотрела канал Спорт регулярно. Помню, как ждала программу "Неделя спорта", очень нравился Попов, как ведущий. Было разнообразие спортивных трансляций Потом сменилась политика канала. Фильмы, ток-шоу... Фигурное катание никак не помешало бы имхо.... Но уже как-то все равно, давно все смотрю в инете.
+3
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+3
Ответ JBa
Так вам же ни один комментатор не нравится... Вы уж определитесь
Да ладно, в большинстве международных матчей такой уровень футбола, что не один комментатор не испортит впечатление.
+4
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Если изменить программу передач, то и целевая аудитория изменится.
+4
-2
+2
Ответ brig_Mercury
Если вы профукаете ЛЧ, ЧЕ и ЧМ, то Вам придется срочно менять либо целевую аудиторию (и ФК станет нормальным продолжением кино и оконлоспортивной/ неспортивной аналиТики) либо включать контент 18+, чтобы хоть как-то удержать мужскую аудиторию.
Даешь по три выпуска шоу «Есть тема» в день!
И контент, в своем роде, 18+, и целевой аудитории данного контента, что ЧЕ, что ЛЧ, до лампочки.
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Ответ JBa
На спортсе пишут совсем другое, мол им Черданцевы, Губерниевы да Геничи всю жизнь испортили.
Вопрос не в этом. Качество комментаторов действительно оставляет желать и могло быть лучше (но намного хуже комментаторов послефутбольные обсуждения). Но допустим футбол почти исчезнет (ведь ЧР большей частью на платной подписке) с МатчТВ, и что тогда там останется? Даже хоккея не хватит, чтобы покрыть дыры в сетке. По сути будет низкорейтинговая третья кнопка, да еще и с бюджетными вливаниями в канал.
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Ответ brig_Mercury
Если вы профукаете ЛЧ, ЧЕ и ЧМ, то Вам придется срочно менять либо целевую аудиторию (и ФК станет нормальным продолжением кино и оконлоспортивной/ неспортивной аналиТики) либо включать контент 18+, чтобы хоть как-то удержать мужскую аудиторию.
>либо включать контент 18+
Контент давно включен - матчи Спартака с Абаскалем исправно показывали.
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Ответ brig_Mercury
Да ладно, в большинстве международных матчей такой уровень футбола, что не один комментатор не испортит впечатление.
На спортсе пишут совсем другое, мол им Черданцевы, Губерниевы да Геничи всю жизнь испортили.
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Хм, от 14.
Ну, признаюсь честно, будучи подростком,
женскую фигурку посматривал.
Особенно, если под ночь трансляцию пускали.
😁😁😁
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Ответ Eleman SPb
а как же боевики 90х? Сигала и Шварца верните в эфир🤣
Во время ОИ. и ЧЕ. вернуть ещё Джеки Чана😁
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Ответ JBa
я понимаю. речь о том, что люди настолько оборзели со своими предпочтениями, что я бы нарочно на полгодика отключил им хороший футбол. для профилактики:)
Извините, предположим полностью платный канал, ещё и с конкурентом по трансляции должен ориентироваться на зрителя, включая выбор комментаторов (не совсем корректно, но несколько лет назад я смотрел биатлон с Курдюковым по Евроспорту, потому что Губерниев выбешивал, то есть рейтинг у МатчТВ проседал). А сейчас МатчТВ ведёт себя типо бесплатный, поэтому кушайте, что дают. Но это такой себе подход. При этом всё-таки хотелось бы понять, кто их в большинстве спонсирует (букмекеры или бюджет).
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Ответ The world champion 1998
Хм, от 14. Ну, признаюсь честно, будучи подростком, женскую фигурку посматривал. Особенно, если под ночь трансляцию пускали. 😁😁😁
признаюсь честно, будучи под 70,
по-прежнему подсматриваю женскую фигурку
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Ответ brig_Mercury
Вопрос не в этом. Качество комментаторов действительно оставляет желать и могло быть лучше (но намного хуже комментаторов послефутбольные обсуждения). Но допустим футбол почти исчезнет (ведь ЧР большей частью на платной подписке) с МатчТВ, и что тогда там останется? Даже хоккея не хватит, чтобы покрыть дыры в сетке. По сути будет низкорейтинговая третья кнопка, да еще и с бюджетными вливаниями в канал.
я понимаю. речь о том, что люди настолько оборзели со своими предпочтениями, что я бы нарочно на полгодика отключил им хороший футбол.

для профилактики:)
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Тут только эротизация контента может помочь. И скорее всего аудитория будет не из любителей спорта.
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Кому что. Мне спорт нафиг не сдался, мне нужны красивые прокаты фигурки, которые люблю смотреть и пересматривать в записи. При этом желательно без каких-либо плашечек на экране вообще.
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Странный конечно директор. А что же вы тогда жмотитесь при покупке ЛЧ, раз зрелище только для одной ЦА продвигаете?
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они в комментах отрываются )
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А дартс кто смотрит?! А кто смотрит волейбол на снегу?! Мне было интересно смотреть фигурное катание, но раньше. Когда выступала Загитова, потом интересно было наблюдать за Косторной, Трусовой, Щербаковой, Валиевой, Акатьевой. Сейчас не интересно, а смотреть ФК без России нет желания вообще. Это как смотреть ЧМ по хоккею без игроков НХЛ.
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Верните Сигала, изверги!!!
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некоторые мужчины с определенными сексуальными отклонениями очень даже смотрят, как и художественную гимнастику
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Тикай со страны, Тоби хана. Щас сковородками и половинками забьют.
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Зелен виноград..
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