Казакевич о Юрловой-Перхт: «Когда я попала в команду, мы ездили на сборы. У меня был восторг просто видеть ее. Обращалась к ней на «вы»

Теги сборная России жен Екатерина Юрлова-Перхт Ирина Казакевич Биатлон

Ирина Казакевич рассказала, что для нее значит Екатерина Юрлова‑Перхт.

Сегодня чемпионка мира по биатлону стала 14-й в масс-старте на финальном этапе Кубка Содружества в Мурманске – это последняя гонка в карьере Юрловой-Перхт.

– Что для тебя значит Екатерина Юрлова‑Перхт?

– У нее была замечательная карьера. Хоть в последние годы она не так часто радовала нас своим появлением, она показывала крутые результаты, когда приезжала. Я рада, что смогла оказаться с ней команде.

Помню, как мне было 15-16 лет и смотрела на нее по телевизору. Хотела, как она, быть в сборной. Когда я попала в команду, мы ездили на сборы. У меня был восторг просто видеть ее.

Я обращалась к ней на «вы». Она меня спрашивала: «Зачем ты обращаешься ко мне так?» Я не могу просто так обращаться к людям на «ты», особенно к тем, на кого я равнялась», – сказала Казакевич.

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