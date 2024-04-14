Наталия Шевченко: «С 20 мая начнем подготовку к следующему сезону в Раубичах. Планируем там провести много сборов, потом будет Сочи, осенью Тюмень»

Биатлонистка Наталия Шевченко подвела итоги сезона.

Сегодня спортсменка выиграла масс-старт на финальном этапе Кубка Содружества в Мурманске.

«Когда перед стартом увидела, что в протоколе нет , сначала обрадовалась, потом расстроилась, потом снова обрадовалась. Немножко обидно, что не получилось борьбы. К сожалению, Вика заболела. Никому не пожелаю такого завершения сезона.

При этом я рада, что Кубок остался у меня, и выходила на гонку немного расслабленная, потому что не надо сильно переживать. Просто шла и работала свою гонку. Во время гонки поняла, что хочу стрельнуть четыре нуля. Сегодня был мой первый ноль на четырех рубежах за всю карьеру в биатлоне, поэтому я очень счастлива.

С 20 мая начнем подготовку к следующему сезону в Раубичах. Планируем там провести много сборов, потом будет Сочи, осенью Тюмень, а где будет вкатывание пока не известно. В отпуске хотим с мужем полететь отдыхать в Таиланд, но пока есть небольшие проблемы с загранпаспортом, поэтому не могу ничего говорить об этом.

Я счастлива, что у меня получился очень насыщенный сезон. Это и победы в Кубке России и Кубке Содружества, и лидерство в рейтинге СБР. Вообще хотела бы поблагодарить всех специалистов, сервис, массажистов и тренеров, кто со мной работал в этом сезоне. Все они причастны к моим успехам», – сказала .