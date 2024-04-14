Наталия Шевченко: «С 20 мая начнем подготовку к следующему сезону в Раубичах. Планируем там провести много сборов, потом будет Сочи, осенью Тюмень»

Теги сборная России жен Виктория Сливко Анастасия Шевченко Кубок Содружества Биатлон

Биатлонистка Наталия Шевченко подвела итоги сезона.

Сегодня спортсменка выиграла масс-старт на финальном этапе Кубка Содружества в Мурманске.

«Когда перед стартом увидела, что в протоколе нет Виктории Сливко, сначала обрадовалась, потом расстроилась, потом снова обрадовалась. Немножко обидно, что не получилось борьбы. К сожалению, Вика заболела. Никому не пожелаю такого завершения сезона.

При этом я рада, что Кубок остался у меня, и выходила на гонку немного расслабленная, потому что не надо сильно переживать. Просто шла и работала свою гонку. Во время гонки поняла, что хочу стрельнуть четыре нуля. Сегодня был мой первый ноль на четырех рубежах за всю карьеру в биатлоне, поэтому я очень счастлива.

С 20 мая начнем подготовку к следующему сезону в Раубичах. Планируем там провести много сборов, потом будет Сочи, осенью Тюмень, а где будет вкатывание пока не известно. В отпуске хотим с мужем полететь отдыхать в Таиланд, но пока есть небольшие проблемы с загранпаспортом, поэтому не могу ничего говорить об этом.

Я счастлива, что у меня получился очень насыщенный сезон. Это и победы в Кубке России и Кубке Содружества, и лидерство в рейтинге СБР. Вообще хотела бы поблагодарить всех специалистов, сервис, массажистов и тренеров, кто со мной работал в этом сезоне. Все они причастны к моим успехам», – сказала Шевченко.

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3 комментария
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Оплата длительных зависаний в Раубичах согласно прейсуранта. Для тех кто бел арусам призовые и зачет не дает.
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Такие сборы - это же очень дорого, наверное. Для чего им для кого такие трааты? Для "первенств ЖЭКов"?
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