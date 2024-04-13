WADA приветствовало обвинительный приговор против экс-главы IBU Бессеберга

Теги IBU Андерс Бессеберг WADA Биатлон

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выступило с заявлением о деле бывшего президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга.

Накануне экс-главу IBU приговорили к 3 годам и 1 месяцу тюрьмы за коррупцию. Его признали виновным в получении взяток, в том числе от российских функционеров.

«WADA приветствует обвинительный приговор норвежского суда в отношении экс-президента IBU Андерса Бессеберга, которого судили по коррупционным обвинениям, связанным с получением взяток и прочих стимулов, а также с благоприятствованием России в бытность главой IBU», – говорится в заявлении WADA.

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7 комментариев
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Я упустил нить повествования. Он, что, помогал русским обманывать допинг-контроль?
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Ваше дело мочу нюхать, а не приветствовать кого-то. Снова палятся и не скрывают этого . Россию упомянули. Позорная организация. Наверное, не дождёмся вердикта по Испании, где 5 лет жрали допинг.
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и это только одно коррупционное звено! Сколько еще их в ваших вадах и союзах? сколько еще это будет продолжаться продажные чиновники?
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Ответ Viks
Безграмотный, ВАДА не занимается контролем проб.
Чем же занимается ВАДА?
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