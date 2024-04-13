WADA приветствовало обвинительный приговор против экс-главы IBU Бессеберга

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выступило с заявлением о деле бывшего президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга.

Накануне экс-главу IBU приговорили к 3 годам и 1 месяцу тюрьмы за коррупцию. Его признали виновным в получении взяток, в том числе от российских функционеров.

«WADA приветствует обвинительный приговор норвежского суда в отношении экс-президента IBU Андерса Бессеберга, которого судили по коррупционным обвинениям, связанным с получением взяток и прочих стимулов, а также с благоприятствованием России в бытность главой IBU», – говорится в заявлении WADA.

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