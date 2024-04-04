Иван Колотов: «Знал, что разборка будет в финишном створе. Поршнев меня сегодня мастерски сделал»

Иван Колотов оценил выступление в марафоне на чемпионате России в Увате.

Колотов в гонке на 40 км с 8 огневыми рубежами стал третьим, победил Карим Халили, Никита Поршнев занял второе место.

— Впечатления прекрасные, Никита Поршнев большой молодец. Я почему встал вперед (на финише) — я боялся, что нас могут догнать.

Понимал, что последний круг, и когда остается два километра, борьба идет не на жизнь, а на смерть. С самим собой в первую очередь.

Предполагал, что Никита может хорошо дернуться на финиш, знал, что разборка будет в финишном створе. Никита меня сегодня мастерски сделал, — сказал Колотов.

— Уже известно, в какой команде ты будешь в следующем сезоне?

— Сложно сказать, но вроде бы попаду к Юрию Михайловичу.

— Уже был разговор с ним?

— Я с ним говорил, он сказал, что по критериям я прохожу.

— Он заинтересован в работе с тобой?

— Да, я тоже заинтересован, — цитирует Колотова «Матч ТВ».