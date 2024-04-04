Карим Халили: «Во второй части марафона ехал и считал, сколько мне можно раз промахнуться. Но потом отогнал эти мысли»

Карим Халили высказался о победе в гонке на 40 км на чемпионате России в Увате.

— Какая самая интересная мысль пришла к тебе сегодня во время такой длинной гонки?

— Во второй части марафона я ехал и считал — сколько мне можно раз промахнуться, чтобы никто меня не догнал. Реально становилось очень тяжело. Думал: «Так, если реально вырубит и на рубеже станет тяжело, что будет при таких раскладах?» Но потом отогнал эти мысли.

— Когда ты допустил два промаха на предпоследней стрельбе, не запаниковал?

— Нет. Я понимал, что запас останется больше минуты, что еще прилично. На последнем рубеже даже если бы я попал всего один, все равно мог бороться. Был спокоен.

— Весь сезон ты побеждаешь там, где вручают самые большие призовые. Как ты к этому относишься и не устал ли от этих разговоров?

— Я же никому не мешаю готовиться к главным стартам. Всем они были озвучены. Это, наверное, не мои проблемы. Я весь сезон по скорости бежал ровно, но в начале сезона часто выпадал из борьбы на последнем рубеже. Сейчас подсобрал стрельбу и удается занимать более высокие позиции.

— Уже подсчитал, сколько заработал за сезон?

— Нет. Я просто стараюсь получить удовольствие от гонок. Сейчас я реально кайфую вне зависимости от того, как я иду и каким складывается результат, — сказал .

— Сегодняшняя победа посвящается в честь его дня рождения. Ехал и думал только о нем. На последних кругах, конечно, не заскучал, потому что с седьмого‑восьмого круга уже немного начинались судороги, сводило мышцы.

На предпоследнем рубеже немного потерял концентрацию. Подумал, что к последнему (рубежу) надо прийти в себя. Трасса тяжелая, даже если пытаешься «сэкономиться», отдохнуть, тяжело восстановиться, — цитирует Халили «Матч ТВ».