Никита Поршнев: «Я традиционно неплохо бегаю длинные дистанции, даже мой личный тренер говорит, что у меня средняя дистанционная скорость неплохая»

Никита Поршнев оценил выступление в гонке на 40 км на чемпионате России в Увате.

В гонке Поршнев занял второе место, победил Карим Халили.

«Я традиционно неплохо бегаю длинные дистанции, даже мой личный тренер говорит, что у меня средняя дистанционная скорость неплохая.

Я понимал, что могу бороться. Спасибо всей нашей команде, руководству, тренерам и специалистам. Получилось под конец сезона выиграть несколько медалей.

Надеюсь, в следующем году будет еще лучше. Доволен вторым местом, это очень хорошо для меня сегодня», — сказал .