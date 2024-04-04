Никита Поршнев: «Я традиционно неплохо бегаю длинные дистанции, даже мой личный тренер говорит, что у меня средняя дистанционная скорость неплохая»
Никита Поршнев оценил выступление в гонке на 40 км на чемпионате России в Увате.
В гонке Поршнев занял второе место, победил Карим Халили.
«Я традиционно неплохо бегаю длинные дистанции, даже мой личный тренер говорит, что у меня средняя дистанционная скорость неплохая.
Я понимал, что могу бороться. Спасибо всей нашей команде, руководству, тренерам и специалистам. Получилось под конец сезона выиграть несколько медалей.
Надеюсь, в следующем году будет еще лучше. Доволен вторым местом, это очень хорошо для меня сегодня», — сказал Поршнев.