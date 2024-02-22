Дмитрий Медведев: «Не хочется смотреть на выступления наших спортсменов под нейтральным флагом. Думаю, Олимпиада в Париже будет очень печальной»

Теги Олимпийская сборная России Дмитрий Медведев Париж-2024 Политика Р-Спорт Легкая атлетика

Дмитрий Медведев заявил, что не хочет смотреть выступления россиян в Париже-2024.

«Скажу такую вещь, может быть, со мной далеко не все согласятся: впереди Олимпиада в Париже – мне ее не хочется смотреть, даже не хочется смотреть на выступления наших спортсменов под нейтральным флагом, которые присягнули в том, что они не поддерживают российское государство и СВО.

Это их выбор, я их с правовой точки зрения не осуждаю, а вот с точки зрения нравственной, это сложная тема. Я думаю, что в итоге Олимпиада в Париже будет очень печальной», – сказал зампред Совбеза РФ Медведев.

Он назвал «паскудной историей» ситуацию с допуском россиян к Олимпиаде. 

«Знаете, в этой ситуации, конечно, мне очень жаль наших профессионалов, спортсменов. Они всю жизнь этому посвятили, готовились, их этого праздника лишили. И это абсолютно паскудная история, которая характеризует нравы, царящие в Международном Олимпийском комитете и в международных спортивных структурах.

С другой стороны, когда я об этом думаю, честно сказать, на уровне первой реакции хочется хлопнуть дверью и сказать: «Ну, и живите по своим законам», и постараться создать что-то свое. Но это очень сложно, вы правы», – цитирует Медведева «Р-Спорт».

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41 комментарий
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Дмитрию Анатольевичу нужно стать лицом антиалкогольной кампании дабы своим примером отвадить подрастающее поколение от зеленого змия.
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Дмитрий Медведев по прозвищу "полтора метра ярости"
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Сегодня прочитал большое интервью с Медведевым КП. Иногда становится страшно, что такой человек занимает высокий пост в Совете безопасности. Агрессия, агрессия и ещё раз агрессия - вот его основной лейтмотив. Настоящий кошмар.
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-3
+38
И так смотреть не будет, опять бухой в сарае валяться будет
+21
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+20
Ответ Melnikov1968
Сегодня прочитал большое интервью с Медведевым КП. Иногда становится страшно, что такой человек занимает высокий пост в Совете безопасности. Агрессия, агрессия и ещё раз агрессия - вот его основной лейтмотив. Настоящий кошмар.
Да плевать, на самом деле, что он там занимает. Власть все равно в стране только у одного человека, так что злоба в телеге, это ерунда.
Не ерунда в том, что тот самый один человек, большую часть взглядов своих придворных, явно разделяет.
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А это чудо у нас когда-то президентом было, за свободу и дружбу с миром выступал
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Если смотреть через донышко бутылки, то терпимо
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Она будет печальной для нас, к сожалению.
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Ответ Ебздрогыч
Дмитрий Медведев по прозвищу "полтора метра ярости"
Полтора литра возмездия
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Печально это твой алгоколизм
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+7
А мы три олимпиады смотрели под нейтральным флагом и ничего, болели (правда, сейчас выясняется, что болели иногда за сволочей), радовались победам. Было прикольно, жаль, что повторится не скоро
+7
0
+7
Ответ Melnikov1968
Сегодня прочитал большое интервью с Медведевым КП. Иногда становится страшно, что такой человек занимает высокий пост в Совете безопасности. Агрессия, агрессия и ещё раз агрессия - вот его основной лейтмотив. Настоящий кошмар.
Это он ещё без плаща Штирлица выступал
+7
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+6
О нравственности помалкивал бы (
+5
0
+5
Да не будет олимпиада в Париже печальной, не надейтесь.
+7
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+4
Думаю, Олимпиада в Париже будет очень печальной» --- Это с чего?
+5
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+4
Ответ Алексѣй Пестовъ
Причём когда он был президентом, то казался весьма либеральным. Что с ним произошло?
Если отбросить шутки про тлетворное влияние бесконечных возлияний, то мне всегда казался вполне вероятным подобный вариант: настоящий Димон, как раз тот, который радовался Айфону и дружил с Обамой. И Димон, может быть, имел совсем другие виды на будущее страны. Но удержать власть у него никакого шанса не было. А потом сидеть десять лет смотреть на все то, куда мы катимся, периодически рефлексируя на тему «А как могло бы быть, если…». От такого кукуха легко может съехать. И вообще, жить проще, если себя убедить, что все нормально и так и должно быть.
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Ответ Ебздрогыч
Дмитрий Медведев по прозвищу "полтора метра ярости"
Под нынешним Президентом вчера комментарии отключили , а под бывшим сегодня - нет !
А ведь кажется ещё вчера :
Ах , Дмитрий Анатольевич , ох , Дмитрий Анатольевич …
+6
-2
+4
А что случилось с Димоном? Я упустил тот момент, когда у него жёстко засвистела фляга. Он выпивать чтоли начал?
+5
-2
+3
Ну так и не смотри. Кто расстроится то?
+3
0
+3
Ну а кто же создал эти паскудные условия для спортсменов и для страны в целом??? Разве не ваш, Димон, олигархический уклад в этой стране?..
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0
+3
Ну ты-то у нас прям эталон нравственности)
+3
0
+3
Мальчик водочки мне принеси , мы на дно летим.
Добавил Дмитрий Анатольевич
+2
0
+2
Ответ Джонни Сэк
А что случилось с Димоном? Я упустил тот момент, когда у него жёстко засвистела фляга. Он выпивать чтоли начал?
На похоронах Жириновского подобрал клоунский колпак, но его самолюбование превратило это в жалкую пародию...
+2
0
+2
Ответ Melnikov1968
Сегодня прочитал большое интервью с Медведевым КП. Иногда становится страшно, что такой человек занимает высокий пост в Совете безопасности. Агрессия, агрессия и ещё раз агрессия - вот его основной лейтмотив. Настоящий кошмар.
Причём когда он был президентом, то казался весьма либеральным. Что с ним произошло?
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Дмитрий Анатольевич, не существует никаких "ваших" спортсменов, спортсмены - свои собственные
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Вот и вся их суть его с Василичем. Спортсмен, как личность, им по барабану. Главное, чтобы с флагом был.
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С другой стороны, когда я об этом думаю, честно сказать, на уровне первой реакции хочется хлопнуть...рюмашку))
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Я смотрел ЧМ по биатлону и МЧМ по хоккею. Печально не было совсем. Было очень даже весело.
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Тебя никто не заставляет - это раз, и уже было 3 олимпиады подобных, где вы оргазм испытывали от побед наших спортсменов и с радостью к ним примазывались.
У тебя своя олимпиада, где ты безоговорочный чемпион. Даже Фелпс нервно курит в сторонке.
А про нравы уж точно не вам говорить
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Как не хочется смотреть на пьщего лимона
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