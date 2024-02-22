Дмитрий Медведев: «Не хочется смотреть на выступления наших спортсменов под нейтральным флагом. Думаю, Олимпиада в Париже будет очень печальной»

Дмитрий Медведев заявил, что не хочет смотреть выступления россиян в Париже-2024.

«Скажу такую вещь, может быть, со мной далеко не все согласятся: впереди Олимпиада в – мне ее не хочется смотреть, даже не хочется смотреть на выступления наших спортсменов под нейтральным флагом, которые присягнули в том, что они не поддерживают российское государство и СВО.

Это их выбор, я их с правовой точки зрения не осуждаю, а вот с точки зрения нравственной, это сложная тема. Я думаю, что в итоге Олимпиада в Париже будет очень печальной», – сказал зампред Совбеза РФ Медведев.

Он назвал «паскудной историей» ситуацию с допуском россиян к Олимпиаде.

«Знаете, в этой ситуации, конечно, мне очень жаль наших профессионалов, спортсменов. Они всю жизнь этому посвятили, готовились, их этого праздника лишили. И это абсолютно паскудная история, которая характеризует нравы, царящие в Международном Олимпийском комитете и в международных спортивных структурах.

С другой стороны, когда я об этом думаю, честно сказать, на уровне первой реакции хочется хлопнуть дверью и сказать: «Ну, и живите по своим законам», и постараться создать что-то свое. Но это очень сложно, вы правы», – цитирует Медведева «Р-Спорт».