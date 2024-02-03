Стина Нильссон обратилась в полицию из-за мошенников, которые использовали ее фэйковые фото для аферы в онлайне

Теги происшествия сборная Швеции жен Стина Нильссон Биатлон

Шведская биатлонистка Стина Нильссон обратилась в полицию из-за мошенников.

Ранее в интернете появились рекламные баннеры, на которых лицо Нильссон изображено с синяками и ссадинами. Кликнув на фэйковые фото, можно было попасть на сайт мошенников, где предлагалось заработать денег с помощью приложения.

«Кажется, появилось многовато фэйков с моим побитым лицом. Полиции уже известно об этом, и сейчас я надеюсь, что они смогут разобраться в этом!» – написала спортсменка в инстаграме.

Нильссон – олимпийская чемпионка 2018 года в лыжных гонках. С сезона-2020/21 она выступает в биатлоне, где стала бронзовым призером чемпионата Европы-2023 в смешанной эстафете.

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9 комментариев
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Девочки, я сижу дома с малышом и поднимаю от 150к
+14
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+14
Ответ Андрей Балабаев
Девочки, я сижу дома с малышом и поднимаю от 150к
Андрюша, а кто же тебе малыша заделал?
+7
-2
+5
Ответ Наглая Кайса
Андрюша, а кто же тебе малыша заделал?
А что, нет семей где отцы дома сидят, а женщины работают. Это далеко не редкость, особенно в Европе
+5
-1
+4
Предлагалось заработать звездюлей? Иначе как объяснить лицо с синяками и ссадинами в качестве рекламы?
+1
0
+1
Надо переводить все деньги на безопасные счета!
+1
0
+1
Ответ Андрей Балабаев
Девочки, я сижу дома с малышом и поднимаю от 150к
поздравляю! :)
+1
-1
0
Ответ Андрей Балабаев
Девочки, я сижу дома с малышом и поднимаю от 150к
ни фига себе, малыш. слонёнок?
0
0
0
Ответ Андрей Балабаев
Девочки, я сижу дома с малышом и поднимаю от 150к
Подняла - опусти
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Ответ Больное животное
Предлагалось заработать звездюлей? Иначе как объяснить лицо с синяками и ссадинами в качестве рекламы?
нет. набить лицо Нильссон.
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