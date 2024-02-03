Стина Нильссон обратилась в полицию из-за мошенников, которые использовали ее фэйковые фото для аферы в онлайне

Шведская биатлонистка Стина Нильссон обратилась в полицию из-за мошенников.

Ранее в интернете появились рекламные баннеры, на которых лицо Нильссон изображено с синяками и ссадинами. Кликнув на фэйковые фото, можно было попасть на сайт мошенников, где предлагалось заработать денег с помощью приложения.

«Кажется, появилось многовато фэйков с моим побитым лицом. Полиции уже известно об этом, и сейчас я надеюсь, что они смогут разобраться в этом!» – написала спортсменка в инстаграме.

Нильссон – олимпийская чемпионка 2018 года в лыжных гонках. С сезона-2020/21 она выступает в биатлоне, где стала бронзовым призером чемпионата Европы-2023 в смешанной эстафете.