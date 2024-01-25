Чемпионат Европы. Киркеэйде, Лиен, Юхансен, Эрдал, Кузьмина, Виролайнен, Бонду, Стремоус, Стина Нильссон выступят в спринте

26 января на чемпионате Европы по биатлону пройдет женский спринт.

Чемпионат Европы по биатлону-2024

Брезно-Осрблье, Словакия

Женщины

Спринт

Начало – 16.30 по московскому времени, прямая трансляция – на Okko.

Старт-лист

1. Осеан Мишлон (Франция)

2. (Украина)

3. Анаэлль Бонду (Франция)

4. (Италия)

7. Юлия Кинк (Германия)

11. Камиль Бене (Франция)

13. (Швеция)

15. (Молдова)

20. Беатриче Трабукки (Италия)

23. (Германия)

32. Сара Андерссон (Швеция)

34. Лидия Жураускайте (Литва)

39. Дарья Виролайнен (Финляндия)

40. Элла Халварссон (Швеция)

47. Мартина Трабукки (Италия)

51. Юлиане Фрювирт (Германия)

55. Лена Репинч (Словения)

56. Йоханна Скоттхайм (Швеция)

67. Каролине Эрдал (Норвегия)

75. Анастасия Кузьмина (Словакия)

85. Дуня Здоуц (Австрия)

89. Йенни Энодд (Норвегия)

110. Марте Крокстад Юхансен (Норвегия)

107. Ида Лиен (Норвегия)

114. Марен Киркеэйде (Норвегия)

Расписание трансляций чемпионата Европы по биатлону в Брезно-Осрблье