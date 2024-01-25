Чемпионат Европы. Киркеэйде, Лиен, Юхансен, Эрдал, Кузьмина, Виролайнен, Бонду, Стремоус, Стина Нильссон выступят в спринте
26 января на чемпионате Европы по биатлону пройдет женский спринт.
Чемпионат Европы по биатлону-2024
Брезно-Осрблье, Словакия
Женщины
Спринт
Начало – 16.30 по московскому времени, прямая трансляция – на Okko.
Старт-лист
1. Осеан Мишлон (Франция)
2. Анастасия Меркушина (Украина)
3. Анаэлль Бонду (Франция)
4. Ханна Аухенталлер (Италия)
7. Юлия Кинк (Германия)
11. Камиль Бене (Франция)
13. Стина Нильссон (Швеция)
15. Алина Стремоус (Молдова)
20. Беатриче Трабукки (Италия)
23. Марион Визенсартер (Германия)
32. Сара Андерссон (Швеция)
34. Лидия Жураускайте (Литва)
39. Дарья Виролайнен (Финляндия)
40. Элла Халварссон (Швеция)
47. Мартина Трабукки (Италия)
51. Юлиане Фрювирт (Германия)
55. Лена Репинч (Словения)
56. Йоханна Скоттхайм (Швеция)
67. Каролине Эрдал (Норвегия)
75. Анастасия Кузьмина (Словакия)
85. Дуня Здоуц (Австрия)
89. Йенни Энодд (Норвегия)
110. Марте Крокстад Юхансен (Норвегия)
107. Ида Лиен (Норвегия)
114. Марен Киркеэйде (Норвегия)
Расписание трансляций чемпионата Европы по биатлону в Брезно-Осрблье