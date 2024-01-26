Чемпионат Европы. Гонка преследования. Лиен убежит первой, Киркеэйде – 2-й, Дмитренко – 3-й, Энодд – 5-й, Кузьмина – 59-й
27 января на чемпионате Европы по биатлону пройдет женская гонка преследования.
Чемпионат Европы по биатлону-2024
Брезно-Осрблье, Словакия
Женщины
Гонка преследования
Начало – 16:00 по московскому времени, прямая трансляция – Eurovision Sport, Okko.
Старт-лист
1. Ида Лиен (Норвегия)
2. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 0:14
3. Кристина Дмитренко (Украина) – 0:35
4. Анна-Карин Хейденберг (Швеция) – 0:41
5. Йенни Энодд (Норвегия) – 0:41
6. Эмили Калкенберг (Норвегия) – 0:44
7. Алина Стремоус (Молдова) – 0:50
8. Леа Майер (Швейцария) – 0:51
9. Осеан Мишлон (Франция) – 0:51
10. Линда Цингерле (Италия) – 0:51
11. Марлен Фихтнер (Германия) – 0:57
12. Ирина Петренко (Украина) – 0:58
13. Анна Андексер (Австрия) – 1:02
14. Ханна Аухенталлер (Италия) – 1:05
15. Лидия Жураускайте (Литва) – 1:12...
26. Стина Нильссон (Швеция) – 1:24...
59. Анастасия Кузьмина (Словакия) – 2:24
Расписание трансляций чемпионата Европы по биатлону в Брезно-Осрблье