Чемпионат Европы. Гонка преследования. Лиен убежит первой, Киркеэйде – 2-й, Дмитренко – 3-й, Энодд – 5-й, Кузьмина – 59-й

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27 января на чемпионате Европы по биатлону пройдет женская гонка преследования.

Чемпионат Европы по биатлону-2024

Брезно-Осрблье, Словакия

Женщины

Гонка преследования

Начало – 16:00 по московскому времени, прямая трансляция – Eurovision Sport, Okko.

Старт-лист

1. Ида Лиен (Норвегия)

2. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 0:14

3. Кристина Дмитренко (Украина) – 0:35

4. Анна-Карин Хейденберг (Швеция) – 0:41

5. Йенни Энодд (Норвегия) – 0:41

6. Эмили Калкенберг (Норвегия) – 0:44

7. Алина Стремоус (Молдова) – 0:50

8. Леа Майер (Швейцария) – 0:51

9. Осеан Мишлон (Франция) – 0:51

10. Линда Цингерле (Италия) – 0:51

11. Марлен Фихтнер (Германия) – 0:57

12. Ирина Петренко (Украина) – 0:58

13. Анна Андексер (Австрия) – 1:02

14. Ханна Аухенталлер (Италия) – 1:05

15. Лидия Жураускайте (Литва) – 1:12...

26. Стина Нильссон (Швеция) – 1:24...

59. Анастасия Кузьмина (Словакия) – 2:24

Расписание трансляций чемпионата Европы по биатлону в Брезно-Осрблье

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