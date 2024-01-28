Дмитрий Малышко рассказал, чем занимается после завершения карьеры биатлониста.

Малышко принял участие в «Матч ТВ Гонке звезд» в Москве.

– Хороший спортивный праздник, не мог его пропустить. Из‑за коронавируса не получилось ярко объявить о завершении карьеры, был скомканный сезон, поэтому времени на раздумья не было.

Повесил лыжи на гвоздь и принялся за совершенно другую работу, не связанную со спортом.

– Чем занимаетесь?

– Много всего. Если коротко, то спортивные приложения, шахтостроение. Строю не я, есть большие компании, постигаю азы, – сказал призер чемпионата мира-2019.