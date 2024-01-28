Дмитрий Малышко: «Повесил лыжи на гвоздь и принялся за совершенно другую работу. Много всего – спортивные приложения, шахтостроение»

Теги сборная России Дмитрий Малышко Гонка звезд Биатлон

Дмитрий Малышко рассказал, чем занимается после завершения карьеры биатлониста.

Малышко принял участие в «Матч ТВ Гонке звезд» в Москве. 

– Хороший спортивный праздник, не мог его пропустить. Из‑за коронавируса не получилось ярко объявить о завершении карьеры, был скомканный сезон, поэтому времени на раздумья не было.

Повесил лыжи на гвоздь и принялся за совершенно другую работу, не связанную со спортом.

– Чем занимаетесь?

– Много всего. Если коротко, то спортивные приложения, шахтостроение. Строю не я, есть большие компании, постигаю азы, – сказал призер чемпионата мира-2019.

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4 комментария
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- Строю не я, я только торгую лицом
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Скоро ждём его с приложением - чемпионат по шахтостроению
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Не пошел в чиновники - молодец!
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Немножко страшно за шахты с такими профессионалами) С другой стороны - достойный выбор, может, образование получит специальное.
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