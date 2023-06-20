«Из спортсменов хотел бы встретиться с Малышко, любимое блюдо – паста». Истомин ответил на вопросы Бабикова
Тренер российских биатлонистов Артем Истомин ответил на вопросы Антона Бабикова.
– Кто самый эрудированный у тебя в команде?
– Карим Халили.
– У кого в команде самое лучшее чувство юмора?
– У Карима Халили.
– С какой иностранной командой и где хотел бы провести совместный сбор?
– С Беларусью в Беларуси.
– Кто из твоей команды в перспективе мог бы стать хорошим тренером?
– Без ограничений в бюджете чем бы ты оснастил свою команду?
– Поваром.
– Твой любимый вид тренировки?
– Интервальные имитации в гору.
– Продолжи: «Артем Истомин...»
– Несостоявшийся тренер.
– С кем из спортсменов прошлого или настоящего хотел бы встретиться и поговорить?
– С Димой Малышко.
– Любимое блюдо?
– Паста.
– Чем планируешь заниматься через 20 лет?
– Есть пасту, – сказал Истомин.
Конечно это шуточные вопросы, и ответ Истомина " несостоявшийся тренер" принимаю как шутку- 2- ой сезон карьеры, а 1-ый был неплохой. Но у Истомина видимо свои критерии и это хорошо!