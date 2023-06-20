«Из спортсменов хотел бы встретиться с Малышко, любимое блюдо – паста». Истомин ответил на вопросы Бабикова

Тренер российских биатлонистов Артем Истомин ответил на вопросы Антона Бабикова.

– Кто самый эрудированный у тебя в команде?

– Карим Халили.

– У кого в команде самое лучшее чувство юмора?

– У Карима Халили.

– С какой иностранной командой и где хотел бы провести совместный сбор?

– С Беларусью в Беларуси.

– Кто из твоей команды в перспективе мог бы стать хорошим тренером?

– .

– Без ограничений в бюджете чем бы ты оснастил свою команду?

– Поваром.

– Твой любимый вид тренировки?

– Интервальные имитации в гору.

– Продолжи: « ...»

– Несостоявшийся тренер.

– С кем из спортсменов прошлого или настоящего хотел бы встретиться и поговорить?

– С Димой Малышко.

– Любимое блюдо?

– Паста.

– Чем планируешь заниматься через 20 лет?

– Есть пасту, – сказал Истомин.