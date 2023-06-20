«Из спортсменов хотел бы встретиться с Малышко, любимое блюдо – паста». Истомин ответил на вопросы Бабикова

Теги сборная России сборная России жен Дмитрий Малышко Антон Бабиков Наталья Гербулова Карим Халили Артем Истомин Биатлон

Тренер российских биатлонистов Артем Истомин ответил на вопросы Антона Бабикова.

– Кто самый эрудированный у тебя в команде?

– Карим Халили.

– У кого в команде самое лучшее чувство юмора?

– У Карима Халили.

– С какой иностранной командой и где хотел бы провести совместный сбор?

– С Беларусью в Беларуси.

– Кто из твоей команды в перспективе мог бы стать хорошим тренером?

Наталья Гербулова.

– Без ограничений в бюджете чем бы ты оснастил свою команду?

– Поваром.

– Твой любимый вид тренировки?

– Интервальные имитации в гору.

– Продолжи: «Артем Истомин...»

– Несостоявшийся тренер.

– С кем из спортсменов прошлого или настоящего хотел бы встретиться и поговорить?

– С Димой Малышко.

– Любимое блюдо?

– Паста.

– Чем планируешь заниматься через 20 лет?

– Есть пасту, – сказал Истомин.

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1 комментарий

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Татьяна Бурова
А с Малышко болельщики тоже хотели бы встретиться, услышать от Димы решение об окончании карьеры.
Конечно это шуточные вопросы, и ответ Истомина " несостоявшийся тренер" принимаю как шутку- 2- ой сезон карьеры, а 1-ый был неплохой. Но у Истомина видимо свои критерии и это хорошо!
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