Кузьмина о первых стартах за 5 лет: «Чувства слишком смешанные. Я понимаю, что скучаю по гонкам»

Анастасия Кузьмина поделилась эмоциями после первой за 5 лет гонки в биатлоне.

Кузьмина – трехкратная олимпийская чемпионка из Словакии. Она завершила карьеру в 2019-м, но решила выступить на чемпионате Европы-2024 в Брезно-Осрблье, где накануне заняла 59-е место в спринте.

«Чувства слишком смешанные, чтобы выразить их словами. Я очень рада, что у меня появилась возможность выступать. И здорово, что здесь такие замечательные болельщики, которые поддерживали не только меня, но и всех словацких девушек. Я благодарна им, ведь именно ради них я снова здесь, старалась показать все, к чему смогла подготовиться. <...>

Перед стартом я испытывала радость и с нетерпением ждала гонки. Но во время нее были и неприятные смешанные ощущения. Я чувствовала, что это не та Настя, что она еще не готова. Еще есть над чем работать, за полгода мне не хватило времени. Жаль, что до этого дня у меня не было возможности участвовать в гонках. Я выступала без особой подготовки», – заявила Кузьмина после спринта.

В субботу спортсменка отыграла 20 позиций и финишировала 39-й в гонке преследования.

«Хорошо, что мне удалось сделать шаг вперед. Но я настраивалась на то, чтобы моя стрелковая и физическая форма позволяла мне помогать девочкам даже на Кубке мира - в этом случае я бы сказала, что довольна максимально.

Но я понимаю, что скучаю по гонкам. Сегодня я повторила вчерашние ошибки, которых не должно было случиться. Мне не удалось применить свой опыт на практике, еще нужно привыкать», – рассказала биатлонистка после гонки преследования.